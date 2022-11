Black Friday 2022 la Fashion Days: când începe, ce trebuie să știi despre promoții

Black Friday 2022 la Fashion Days deschide ediția din acest an luni, 7 noiembrie, de la primele ore ale dimineții.

Astfel, clienții vor putea începe cumpărăturile foarte devreme, atât în aplicație, cât și pe site-ul fashiondays.ro, unde vor avea acces la cele mai multe reduceri din an, la peste 80% dintre produse, de la peste 550 de branduri.

Mai mult, dacă ai aplicația mobilă în telefon și ți-ai activat notificările de tip push, vei fi primul care va afla ora exactă a începerii Black Friday 2022.

Într-un context al scumpirilor, Black Friday 2022 se bucură de o notorietate în creștere față de anul precedent, de peste 93% , în rândul românilor. Conform statisticilor, aproximativ 63% dintre cei care știu de acest eveniment intenționează să cumpere, mai ales cei din segmentul de vârstă 18 – 34 ani. Hainele se află în top 3 categorii căutate de Black Friday, conform unui recent studiu Kantar.

Black Friday 2022 vine cu oferte de nerefuzat

La Fashion Days vei avea cele mai multe reduceri din an, la peste două milioane de articole. În plus, anul acesta este primul Black Friday organizat de Fashion Days sub umbrela Genius, abonamentul la oferte exclusive și transport gratuit disponibil acum în 4 aplicații. Mai exact, clienții Genius vor avea, în premieră, un avantaj suplimentar de preț, respectiv 10% extra reducere la zeci de mii de produse premium pe durata Black Friday și cumpărături cu transport gratuit.

Anul acesta, în premieră de Black Friday, Fashion Days oferă clienților și posibilitatea de a efectua plăți în 4 (patru) rate prin serviciul Dressing. Astfel, poți verifica în prealabil eligibilitatea pentru acest serviciu dacă ești logat în contul Fashion Days și ai un card salvat în platformă.

De preferat este să optezi pentru livrarea în easybox, astfel încât vei putea primi coletele chiar și în aceeași zi, pentru comenzile din București și Ilfov. Livrarea este rapidă și gratuită în easybox pentru clienții Genius, iar cei mai activi clienți Fashion Days au posibilitatea ca, în cazul unui retur, să își primească banii înapoi în cont în doar 30 de minute de la predarea produsului returnat.

De asemenea, clienții sunt încurajați să plătească online prin opțiunea Pay by Click, care permite salvarea datelor cardului pentru ca plata comenzii să poată fi efectuată instant. Iar dacă plătesc cu Mastercard, pot câștiga unul dintre cele 10 vouchere în valoare de 3000 de lei fiecare.