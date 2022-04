Biden numește un nou ambasador SUA în Ucraina, după trei ani în care postul de la Kiev a rămas vacant

Președintele american Joe Biden a desemnat, luni, 25 aprilie, un nou ambasador SUA în Ucraina, pe postul care rămăsese vacant de aproape trei ani. Vestea a fost transmisă guvernului ucrainean în prima zi de Paște, când secretarul de stat Antony Blinken și secretarul Apărării, Lloyd Austin s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

Noul diplomat american la Kiev, care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în umbra fostei Uniuni Sovietice, a fost nominalizat de liderul de la Casa Albă pentru a servi drept ambasador al SUA în Ucraina, în timp ce țara respinge invazia rusă care a intrat în a treia lună.

Numirea vine în timp ce oficialii americani spun că diplomații SUA se vor întoarce în curând la Amabasada din Kiev, pe care au evacuat-o când a început războiul. De atunci, forțele ucrainene au apărat cu succes orașul, iar cea mai mare parte a luptei s-a mutat în partea de est a țării.

Biden a desemnat-o pe Bridget Brink ambasadoarea SUA în Ucraina. Instituția diplomatică din capitala Kiev nu are un ocupant cu normă întreagă din 2019, când președintele de atunci Donald J. Trump a îndepărtat-o ​​pe Marie L. Yovanovitch. Locul a fost ocupat temporar de William B. Taylor Jr., un diplomat veteran pensionat, până la începutul lui 2020. Apoi postul a rămas liber în timpul administrației Biden, deși în 2021 au fost emise avertismente potrivit cărora Rusia plănuia să atace Ucraina.

Bridget Brink este ofițer al Serviciului Extern de peste două decenii, concentrându-se în mare parte pe Europa și Eurasia. Aceasta a fost numită ambasadorul SUA în Slovacia de către Trump (2019) și a slujit în alte două foste republici sovietice: Uzbekistan și Georgia.

Noul ambasador al SUA în Ucraina își va asuma un rol crucial în războiul actual. Diplomata a vizitat granița ucraineană-slovacă a doua zi după invazia Rusiei și a spus că a „monitorizat îndeaproape” furnizarea de ajutor din Slovacia către Ucraina.

Citește și Macron nu a răspuns apelului dat de Biden în noaptea alegerilor. Președintele SUA insistă pentru o discuție telefonică

Daniel Fried, un fost ambasador al SUA în Polonia, care se cunoaște cu Brink de mulți ani, a descris-o ca „neînfricată” și nerăbdătoare să ajungă la Kiev. Fană a hocheiului și mamă a doi băieți, Bridget Brink este în prezent ambasadorul SUA în Slovacia.

Ultimul ambasador în Ucraina aprobat de Senat a fost Marie Yovanovitch, care a fost respinsă de Donald Trump în 2019. Mai târziu, diplomata a mărturisit că Rudy Giuliani, avocatul și consilierul neoficial al lui Trump, a îndemnat oficialii ucraineni să investigheze acuzațiile de corupție împotriva lui Joe Biden, pe atunci candidat la alegerile prezidențiale. Fiul lui Biden, Hunter, lucrase pentru o companie energetică din Ucraina (Burisma).

⚡️ President Biden nominated Bridget Brink, the current U.S. ambassador to Slovakia, as the next ambassador to Ukraine — @nytimes This is a very welcome development, especially given that there has been no U.S. Ambassador since 2019 #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/W9XPhi1xPp

— UkraineWorld (@ukraine_world) April 25, 2022