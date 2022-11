Biden, despre rachetele trase în Polonia: E puțin probabil să vină din Rusia. Reuniune de urgență a liderilor G20

Președintele Joe Biden a declarat marți noaptea că rachetele care au ucis două persoane în Polonia nu a fost probabil lansată din Rusia, după discuții purtate cu liderii aliaților occidentali.

Discuțiile purtate în noaptea de marți spre miercuri au venit pe fondul îngrijorărilor privind o eventuală extindere a conflictului din Ucraina în țările vecine.

Explozia de marți din apropierea graniței ucrainene a avut loc în contextul în care Rusia a vizat cu rachete infrastructura energetică ucraineană, Kievul catalogându-le cele mai puternice din cele aproape nouă luni de război.

Rusia a negat că este responsabilă pentru explozie, însă președintele polonez Andrzej Duda a declarat reporterilor că a fost „cel mai probabil o rachetă de fabricație rusească”, dar că nu există dovezi concrete care să arate cine a tras racheta și că a fost un incident izolat.

Un atac rusesc asupra Poloniei ar putea risca să extindă conflictul dintre Rusia și Ucraina, deoarece membrii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) s-au angajat să asigure apărarea colectivă în temeiul articolului 5 al acestuia.

Președintele american Joe Biden a convocat de urgență o reuniune a liderilor aflați în Bali, Indonezia, în marja summit-ului G20, pentru a discuta incidentul. Au participat lideri din Germania, Canada, Țările de Jos, Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, membre NATO, precum și Japonia, care nu este membră NATO, și reprezentanți ai Uniunii Europene.

Întrebat dacă este prea devreme pentru a spune dacă racheta a fost lansată din Rusia, Biden a spus: „Există informații preliminare care contestă acest lucru. Nu vreau să spun asta până nu investigăm complet, dar este puțin probabil, după liniile de traiectorie, că a fost lansată din Rusia, dar vom vedea”.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland’s investigation of the explosion.

We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD

— President Biden (@POTUS) November 16, 2022