BBC: Ce este în mintea lui Putin? Agenții occidentali au încercat să îl citească pe liderul de la Kremlin

De ani de zile s-a căutat să se pătrundă în mintea lui Putin, pentru a-i înțelege mai bine intențiile. Cu trupele rusești aparent blocate în Ucraina, necesitatea de a face acest lucru a devenit cu atât mai necesară cu cât încearcă să descopere cum va reacționa el sub presiune, relatează BBC.

Înțelegerea stării sale de spirit va fi vitală pentru a evita escaladarea crizei într-un teritoriu și mai periculos. Au existat speculații că liderul Rusiei a fost bolnav, dar mulți analiști cred că el a devenit de fapt izolat și închis oricăror opinii alternative.

Izolarea sa a fost evidentă în imaginile întâlnirilor sale, cum ar fi atunci când l-a întâlnit pe președintele Emmanuel Macron, perechea aflată la capetele îndepărtate ale unei mese lungi. A fost evident și în întâlnirea lui Putin cu propria sa echipă de securitate națională în ajunul războiului.

Planul militar inițial al lui Putin arăta ca ceva conceput de un ofițer KGB, explică un oficial de informații occidental. Dar rezultatul a fost haos. Comandanții militari ruși nu erau pregătiți și unii soldați au trecut granița fără să știe ce fac.

Spionii occidentali, prin surse pe care nu le vor discuta, știau mai multe despre acele planuri decât mulți din interiorul conducerii Rusiei. Dar acum se confruntă cu o nouă provocare, să înțeleagă ce va face liderul Rusiei în continuare. Și asta nu este ușor.

„Provocarea înțelegerii mișcărilor Kremlinului este că Putin reprezintă singurul factor de decizie la Moscova”, explică John Sipher, care a condus anterior operațiunile CIA în Rusia. Și chiar dacă opiniile sale sunt adesea clarificate prin declarații publice, a ști cum va acționa în legătură cu acestea este o provocare dificilă în domeniul informațiilor.

Putin, spun oficialii serviciilor de informații, este izolat într-o bulă creată de el, în care pătrund foarte puține informații din exterior, în special orice care ar putea contesta ceea ce crede.

„Este o victimă a propriei sale propagande, în sensul că ascultă doar un anumit număr de oameni și blochează orice altceva. Acest lucru îi oferă o viziune ciudată asupra lumii. Dacă este o victimă a unui grup, gândiți-vă că trebuie să știm cine este grupul”, spune Adrian Furnham, profesor de psihologie și co- autor al unei cărți viitoare, numită The Psychology of Spies and Spying.