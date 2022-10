Banii gratis de la UE, neinteresanți pentru politicienii noștri: ne-au rugat să facem autostrăzi, să trăim mai bine, dar n-am fost în stare

Când vine vorba despre absorbția fondurilor europene în România, știm cu toții că se puteau face mult mai multe.

Nivelul prezentat astăzi de autorități este unul destul de modest și, culmea, ne aflăm și-n pericol de a pierde o sumă importantă de bani.

Astăzi, un ministru ne prezintă cât de mulți bani am reușit să aducem acasă și ne spune că a mai remediat situația de când e la conducerea Ministerului de Investiții, dar trebuie să recunoaștem că se poate mult mai bine și mai este de muncă!

România are un grad de absorbție de 64,7% în exerciţiul financiar 2014-2020.

„Acum avem 64,7%, dar în ultimele actualizări s-ar putea să fie un pic mai crescut gradul de absorbţie. Avem 9,2 miliarde de euro în risc de decomitere, faţă de 12 miliarde de euro la preluarea mandatului. Am făcut paşi în vederea reducerii acestui risc. Am adoptat în cursul acestui an un set de măsuri pentru a preîntâmpina o eventuală pierdere masivă de bani pe care o anticipam pentru sfârşitul anului 2023″, explică ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloş.

Din nefericire, faptul că nu reușim să atragem banii în țară reprezintă oportunități pierdute pentru noi toți. Fondurile nerambursabile ne-ar permite, după caz, să demarăm proiecte de mare necesitate și reformele de care avem atât de mare nevoie și după care tânjim de mai bine de trei decenii.

De exemplu, am putea investi în drumuri și autostrăzi, iar aceste investiții ne-ar putea aduce și mai mulți bani, fiindcă ele atrag investitori, mai ales pe cei străini.