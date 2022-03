Banca Transilvania, revenire spectaculoasă, după ce a șocat pe toată lumea: ce trebuie să știe clienții

Cea mai mare bancă din România, Banca Transilvania, înregistrează o evoluție importantă la Bursa de Valori București. De fapt, este vorba despre o recuperare de pierderi a valorii acțiunilor.

Concret, de la minus 9% în primele minute ale şedinţei de tranzacţionare, acţiunile Băncii Transilvania (TLV) se tranzacţionează la ora 17:15 cu o scădere de doar 0,7% faţă de şedinţa precedentă.

În primele minute ale ședinței de tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB), ordinele din piaţă îşi găseau cu greu cumpărători, însă situația s-a remediat odată cu trecerea orelor, spun specialiștii în investiții bursiere de la noi din țară.

Important de menționat este că instituția are toate șansele să aibă un an 2022 pozitiv, dacă ținem cont de faptul că Banca Transilvania a încheiat 2021 cu venituri operaţionale de 4,3 miliarde lei, în creştere cu 10,4%, şi un profit net de 1,7 miliarde lei, cu 49% peste nivelul din 2020.

“In 2021, in pofida unui climat impredictibil, noi, la BT, ne-am mentinut optimismul si angajamentul ferm de a contribui la relansarea economiei romanesti, iar azi ne bucuram ca cifrele ne confirma asteptarile. A fost un an in care am finantat populatia si companiile, am crescut volumul operatiunilor derulate prin banca si am creat valoare pentru actionari.

De asemenea, prin achizitia Idea Bank am contribuit la consolidarea sistemului bancar. Vom continua sa investim in oameni, produse si tehnologie, intarind pozitia noastra pe piata atat prin crestere organica responsabila, cat si prin eventuale achizitii”, afirma Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie, Banca Transilvania.