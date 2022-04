Banca Transilvania, de neîntrecut. Demonstrează că este o forță, ce trebuie să știe toți clienții

Nu degeaba Banca Transilvania este una dintre cele mai puternice și apreciate instituții bancare de pe piața autohtonă de profil. Inclusiv pe piața de capital instituția evoluează promițător și se dovedește a fi deosebit de importantă pentru Bursa de Valori București (BVB).

Investitorii sunt marcați de incertitudine în acest moment, dat fiind contextul geopolitic sensibil pe care îl traversăm. Prudența și reținerea sunt cele două cuvinte de ordine care caracterizează comportamentul investitorilor pe bursă, iar acțiunile Băncii Transilvania demonstrează că au capacitatea de a stimula piața de capital, chiar și în condiții vitrege și marcate de lipsă de predictibilitate.

Banca Transilvania continuă, astfel evoluția pozitivă înregistrată în 2021 și demonstrează că raportul financiar de la final de an a fost unul cât se poate de meritat. Amintim faptul că Banca Transilvania a încheiat 2021 cu venituri operaţionale de 4,3 miliarde lei, în creştere cu 10,4%, şi un profit net de 1,7 miliarde lei, cu 49% peste nivelul din 2020.

“In 2021, in pofida unui climat impredictibil, noi, la BT, ne-am mentinut optimismul si angajamentul ferm de a contribui la relansarea economiei romanesti, iar azi ne bucuram ca cifrele ne confirma asteptarile. A fost un an in care am finantat populatia si companiile, am crescut volumul operatiunilor derulate prin banca si am creat valoare pentru actionari. De asemenea, prin achizitia Idea Bank am contribuit la consolidarea sistemului bancar.

Vom continua sa investim in oameni, produse si tehnologie, intarind pozitia noastra pe piata atat prin crestere organica responsabila, cat si prin eventuale achizitii”, afirma Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie, Banca Transilvania.