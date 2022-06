Avertismentul specialiștilor: vârsta la care copiii se apucă de droguri a scăzut dramatic

Vârsta de debut în consumul de droguri „a scăzut dramatic”, la numai 10-12 ani. Acesta este avertismentul managerului spitalului Sf. Stelian, Teodora Ciolompea.

Ca referință, în Bucureşti sunt în tratament, în Spitalul Sf. Stelian şi Spitalul Obregia, în jur de 3.000 de pacienţi care vin la tratament de substituţie după ce au utilizat droguri injectabile.

„Altfel este cazuistica acută, unde se tratează în principiu cam 2.000 de pacienţi pe an, dar numărul creşte din an în an şi, de asemenea, partea de tratament în ambulator, care este foarte importantă, spitalizarea este scurtă, durează maxim 10 zile, după care, după dezintoxicare urmează acest tratament în ambulator. Aici s-ar putea extinde mai mult, pentru că este nevoie, pentru că ei au nevoie şi de consiliere psihologică, şi de asistenţă socială”, a adăugat managerul Sf. Stelian.