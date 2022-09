Avertisment fără precedent: marii bancheri centrali nu-s așa puternici cum credeam. Au mâinile legate: inflația e de necontrolat

Un avertisment dur vine din partea unui specialist în economie din România. Oficialul vorbește despre imposibilitatea băncilor centrale de a lupta contra inflației.

În mod firesc, așa cum ne învață manualele de specialitate, atunci când apare un puseu inflaționist, băncile centrale intervin și teoretic pot readuce situația la normal. Ele se folosesc în acest proces de majorarea ratelor dobânzilor. Înăsprirea politicii monetare este funcția principală la care se apelează atunci când se dorește temperarea valului de scumpiri.

Băncile Centrale din toată lumea au majorat dobânzile în ultima perioadă și transmit că vor urma această tendință și-n viitor. Ultima mare mișcare a fost făcută, de exemplu, de către Rezerva Federală a Statelor Unite. Săptămâna aceasta, Fed a mai aplicat o creștere de 0,75 de puncte dobânzii cheie. Este a treia majorare consecutivă a dobânzii americane și a cincea din acest an. Ca să ne dăm seama cât de disperat e efortul bancherilor, precizăm că până în iunie, Fed nu a majorat ratele cu 0,75 puncte din 1994!

Rată dobânzii de referință a Fed se situează acum între 3% și 3,25%, iar oficialii se așteaptă că această să depășească 4% până la sfârșitul anului.

La fel a procedat și Banca Națională a României. În august, BNR a aplicat o altă creștere la dobânda de referință, urcând-o cu un punct procentual, până la valoarea de 5,50% pe an!

Totodată, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50% pe an, de la 3,75%. În cadrul aceleiași ședințe, BNR a decis și păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

De ce e inflația de azi „invincibilă” și care ar fi soluțiile pentru a scăpa de scumpiri

Ei bine, aceste eforturi sunt sortite eșecului. Băncile centrale n-au putere în fața unei inflații precum cea din prezent și, conform unui expert de la noi, nici nu pot fi blamate pentru acest lucru, fiindcă realitatea economică e complicată. Natura inflației din prezent e dificil de combătut prin instrumentele bancherilor centrali.

„Băncile centrale nu pot lupta cu eficacitate în anularea impactului unui şoc masiv pe latura ofertei, de magnitudinea şi natura celui energetic. Şi totuşi, băncile centrale au de combătut expectaţii inflaţioniste, iar aici demersul devine foarte complicat, fiindcă ele nu pot sugruma inflaţia înaltă după vrere. Băncile centrale trebuie să facă ceva, chiar dacă rezultatele nu pot fi imediate şi spectaculoase. Persistenţa inflaţiei înalte poate antrena spirala salarii-preţuri, în condiţiile efectelor distribuţionale ample provocate de şocul energetic, al creşterii costului vieţii. Din păcate, nu există un reţetar verificat în lupta contra inflaţiei într-un mediu stagflaţionist. Dezirabil este ca politicile fiscale să nu fie expansioniste când cele monetare se întăresc.; măsurile s-ar bate cap în cap”, a explicat Daniel Dăianu, în articolul „Resurecţia inflaţiei: „It’s energy stupid”, publicat pe blogul OpiniiBNR.ro.

În opinia specialistului, ca să putem să redresăm economia, avem nevoie de măsuri ferme și clare pentru a sprijini oferta/producţia, de reparare a lanţurilor de producţie, fie acestea în curs de regionalizare (pe fondul de-globalizării şi noului război rece).