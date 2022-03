Avertisment: Dacă românii vor auzi această știre, nimeni nu-și va mai lua credit de la bancă, în următoarele luni

Analiștii economici susțin că peste sectorul bancar românesc se vor abate dobânzi usturătoare și că, dacă românii ar afla acest lucru acum, nimeni n-ar mai bate la ușa băncilor pentru a solicita credite.

Previziunile specialiștilor indică faptul că dobânzile vor crește într-o manieră explozivă în următoarele luni. Motorul lor de creștere va fi reprezentat de majorarea dobânzii-cheie de către Banca Națională a României (BNR).

Sunt șanse mari ca dobânda de referință să ajungă, în curând, să depășească pragul psihologic de 4%. Îți amintesc că, la începutul lunii februarie, BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an şi creşterea ratei dobânzii la

facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat BNR.