Atenție la card, cea mai apreciată bancă de către tinerii români, victima hackerilor: ce a pățit Revolut

Revolut se bucură de un succes răsunător în rândul tinerilor consumatori de servicii bancare, dar se pare că are mari probleme din cauza atacurilor cibernetice.

Cea mai iubită bancă de tinerii români și numai se confruntă cu unele situații neplăcute cauzate de acțiunile infractorilor cibernetici.

Mai precis, banca s-ar fi confruntat cu un breach oficial! Datele a zeci de mii de clienți ar fi fost accesate!

Autoritatea de reglementare a datelor din Lituania a dezvăluit toată această situație, iar cei de la Revolut au fost nevoiți să recunoască incidentul. De precizat că aplicația funcționează sub licență bancară lituaniană.

Potrivit lor, informații legate de 50.144 de persoane au fost accesate de un terț. Dintre persoanele afectate, 20.687 sunt din Spațiul Economic European!

Revolut spune că atacatorul nu avut acces la codurile PIN ale utilizatorilor și nici nu le-a putut citi datele de pe card. Chiar dacă acest lucru e adevărat, incidentul de securitate este destul de grav, fiindcă persoana respectivă sau grupul respectiv au putut vedea alte tipuri de informații personale, cum ar fi, de exemplu, datele de contact ale respectivilor utilizatori.

Ceea ce este cu adevărat interesant este că nu se vorbește în spațiul public despre acest atac. Sunt doar niște discuții pe Reddit și, conform presei internaționale, persoanele ale căror conturi au fost afectate de atac primesc un e-mail în care compania informează despre atacul asupra conturilor lor. Prin urmare, dacă ai fi fost și tu vizat de acest atac, printre victime, probabil că ai fi fost deja notificat de cei de la Revolut.

Probabil că incidentul nu este mediatizat datorită faptului că numărul victimelor este, totuși, foarte redus, reprezentând numai 0,16% din totalul clienților.

„Bună ziua, astăzi am primit un e-mail care spunea că contul meu a fost afectat de un atac cibernetic. Am contactat asistența și am întrebat care informații EXACT ale mele au fost furate, dar nu au putut să răspundă, tot ce au făcut a fost să-mi transmit același mesaj de e-mail. Momentan am foarte puțini bani în interiorul Revolut și nu am încă nicio activitate suspectă, dar acest lucru este oricum îngrijorător. Lucrul amuzant este că se spune că doar 0,16% din totalul contului a fost afectat, inclusiv al meu”, se arată în discuția de pe Reddit.