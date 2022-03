ASUS ZenBook Duo 14, hibridul bun la toate, dotat cu Intel EVO

Acest laptop din gama ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA este echipat cu procesor Intel® Core™ i7-1165G7 și face parte din platforma Intel Evo. Această platformă este combinația perfectă de performanță, receptivitate, autonomie a bateriei și imagini uimitoare într-o noua clasă de laptopuri elegante, pentru a oferi experiența supremă pentru stil de viață și munca de oriunde.

Așadar, acest laptop este echipat cu procesor Intel® Core™ din generația a 11-a și soluția grafică integrată Intel® Iris® Xe, ce oferă experiențe și viteze de joc mai bogate pentru designeri și creatori. ZenBook Duo 14 oferă o experiență vizuală captivantă, cu un ecran NanoEdge frameless, care este foarte luminos și are margini ultra-subțiri pentru un raport ecran-corp de 93%. Include, de asemenea, noul ecran înclinabil ScreenPad Plus, un ecran secundar tactil care se înclină automat până la un unghi de 7 °, ceea ce reduce strălucirea și reflexiile pentru o mai bună lizibilitate. Vă puteți bucura de imagini de cea mai bună calitate pe ambele afișaje, cu multitasking facil datorită aplicațiilor integrate ScreenPad Plus optimizate care vă îmbunătățesc fluxul de lucru.

Procesorul Intel® Core™ i7-1165G7 asigură o performanță excepțională, are 4 core-uri și 8 thread-uri și atinge o frecvență maximă de până la 4.7 GHz, cu ajutorul Intel Turbo Boost Max 2.0.

ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA este echipat cu procesor Intel® Core™ i7-1165G7

Așa cum am spus și la începutul acestui clip, acest laptop face parte din platforma Intel Evo.

Ce înseamnă acest lucru? Platforma Intel® Evo™ aduce combinația perfectă de performanță, receptivitate, durată de viață a bateriei și imagini uimitoare, într-o nouă clasă de laptopuri subțiri și elegante.

Pentru a face parte din platforma Intel® Evo™, modelele de laptop trebuie să îndeplinească anumite criterii, și anume:

Să fie echipate cu procesoare Intel Core i5 și i7 Tiger Lake, din generația a 11-a și grafică integrată Intel Iris Xe

Să ofere o durată de viață a bateriei de cel puțin 9 ore sau mai mult și cel puțin 4 ore cu o încărcare de 30 de minute prin fast charging pe dispozitivele cu ecran Full HD

Să iasă din modul “sleep” în mai puțin de o secundă

Să dispună de cea mai bună conectivitate cu ajutorul Wi-Fi 6

Viteze de transfer extraordinare și posibilitatea de conectare a tuturor perifericelor necesare cu ajutorul Thunderbolt 4

Să fie echipate cu difuzoare, microfoane, cameră HD de înaltă calitate și să dispună de software de anulare a zgomotului de fundal

Intel® Iris® Xe Graphics, bazată pe noua arhitectură grafică Intel Xe, oferă un salt tehnologic extraordinar în domeniul graficii integrate, cu ajutorul căreia te poți bucura de creație, divertisment și light-gaming.

Toate aceste performanțe sunt posibile datorită tehnologiilor Intel, iar în acest review vom discuta despre beneficiile fiecăreia dintre ele:

Intel® Turbo Boost Technology poate crește vitezele procesorului până la frecvența turbo maximă, rămânând în același timp în limite de temperatură și de energie sigure. Acest lucru poate crește performanțele atât în aplicațiile cu un singur fir de execuție, cât și în cele cu mai multe fire de execuție. Acesta tehnologie functioneaza automat, pentru a oferi mai multă viteză procesorului tău atunci când este necesar.

Intel® Hyper-Threading Technology este o inovație hardware care permite rularea mai multor fire de execuție pe fiecare nucleu. Mai multe fire de execuție înseamnă că se pot realiza mai multe activități în paralel. Adica un PC poate procesa mai multe informații în mai puțin timp și poate rula mai multe activități de fundal, fără întreruperi.

Intel Speed Shift Technology oferă o receptivitate mai rapidă cu schimbări de performanță de scurtă durată, care permite procesorului să selecteze rapid cea mai bună frecvență și tensiune pentru performanțe optime și eficiență energetică.

Cu ajutorul Wi-Fi 6 integrat puteți experimenta conexiuni ultra-rapide și fiabile la internet, chiar și pe rețelele cu multe dispozitive conectate. Iar cu portul Thunderbolt 4 puteți conecta laptopul la alimentare și la accesorii, folosind un singur cablu și vă puteți bucura de viteză mare de transfer și securitate a datelor.

Pe partea de conectivitate laptopul dispune de două porturi Thunderbolt 4, 1 USB 3.2, o mufă HDMI și output de microfon.

Acest laptop ultra portabil poate fi folosit și pentru gaming. Așa cum puteți vedea, nu am avut nicio problemă în Counter Strike Global Offensive.

Laptopul pe care vi l-am prezentat face parte din gama ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA, echipat cu un procesor Intel® Core™ i7-1165G7 de-a 11-a generație și o placă video integrată Intel® Iris Xe Graphics. Vreau să mai menționez faptul că performanțele produselor din această gamă pot varia în funcție de memoria RAM.