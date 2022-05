Așteptarea a luat sfârșit: cea mai mare modificare din istoria World of Warcraft

Înainte ca Blizzard să facă o lume întreagă, Warcraft a fost întotdeauna despre două facțiuni care se luptă între ele.

Deși World of Warcraft a făcut în așa fel ca cele două facțiuni să lucreze împreună în trecut, nu au reușit niciodată să facă acest lucru ca o funcție permanentă a sistemelor de grupare ale MMO-ului.

În patch-ul Shadowlands 9.2.5 de săptămâna viitoare, asta se schimbă în sfârșit.

Jucătorii Hoardei și Alianței se vor putea alătura unul altuia în cadrul aceleiași partide și să completeze temnițele și raiduri împreună, precum și să facă echipă pentru PvP, folosindu-se potrivitorii respectivi sau invitându-se reciproc prin BattleTags. Există unele restricții: grupurile prefabricate au opțiunea de a dezactiva jocul între facțiuni, ghildele rămân blocate, iar o scurtă listă de instanțe vechi nu o va acoperi schimbarea.

O mișcare istorică

În caz contrar, facțiunile care s-au luptat una cu cealaltă sunt acum capabile să colaboreze la conținutul final al jocului.

„La BlizzCon din 2019, când un participant a întrebat despre jocul între facțiuni, am răspuns atunci că „Separarea Alianței și Hoardei… este un pilon a ceea ce face Warcraft, Warcraft”, a scris directorul jocului World of Warcraft, Ion Hazzikostas într-o postare de blog. „Dar după reflecție, aceasta este o simplificare excesivă: identitatea Alianței și Hoardei este ceea ce este fundamental pentru Warcraft. Și, deși uneori acea identitate a fost una de diviziune și conflict deschis, am văzut că Alianța și Hoarda găsesc un teren comun și lucrează împreună. Warcraft 3, cât și cazurile de cooperare în World of Warcraft în sine sunt prea numeroase pentru a fi luate în considerare.”

Patch-ul 9.2.5 va fi lansat marți, 31 mai. Patch-ul include și o listă de alte modificări, inclusiv introducerea unei noi arene PvP numită Enigma Crucible. Ca și celelalte arene ale jocului, este un câmp de luptă în mare parte simetric pentru grupuri de jucători care se duelează în cea mai competitivă formă de PvP din joc.