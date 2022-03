„Armata Rusiei, nepregătită pentru ceea ce o așteaptă în Ucraina“. Un general explică unde a greșit Putin strategia militară

Un fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA în Europa desființează strategia militară a lui Vladimir Putin, explicând totodată unde a greșit liderul de la Kremlin. Generalul american Ben Hodges este de părere că armata rusă „se va sufoca“ în scurt timp în Ucraina, mai ales dacă Vestul se implică puternic în susținerea țării invadate la 24 februarie. Care este mutarea ce-l va costa totul pe Putin?

Generalul american Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA în Europa, a declarat că Rusia nu va mai putea susține pentru mult timp războiul din Ucraina, ba chiar „se va sufoca“ dacă Vestul se implică puternic în susținerea țării invadate la ordinul lui Vladimir Putin, relatează news.com.au.

Mai mult, fostul comandant al Forțelor Terestre ale SUA în Europa a publicat o teorie conform căreia Rusiei îi lipsesc trei lucruri pentru a continua invazia în Ucraina.

Generalul american a ținut să puncteze că, pentru un astfel de final, forțele vestice nu doar că trebuie să continue, ci să accelereze livrarea de echipament militar către Ucraina, pentru ca țara condusă de Volodimir Zelenski să se poată împotrivi bombardamentelor lansate de Rusia.

