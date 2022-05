Armata rusă a mai pierdut un general în luptele din Ucraina

Autorităţile ucrainene susțin că încă un general rus a fost ucis în conflictul actual. Este vorba de generalul-maior Andrei Simonov, lichidat în apropierea oraşului Izum (regiunea de nord-est a Harkovului), relatează Kiev Post. Datele publice arată că rusul a fost un lider al unităţilor de război electronic.

Unităţile Gărzii Naţionale ale Ucrainei au raportat, sâmbătă (30 aprilie), că au depistat un post de comandă de teren al Armatei 2 ruse în zonă, transmițând coordonatele militarilor, care au tras asupra poziţiilor. Peste 30 de vehicule blindate ruseşti, inclusiv tancuri, au fost lovite de rachete. Potrivit consilierului prezidenţial Oleksei Arestovici, aproximativ 100 de militari ruşi au fost ucişi, inclusiv Simonov. Această afirmație a fost făcută de oficialul ucrainean pe Youtube.

Datele publice dezvăluie că Andrei Simonov a fost un lider al unităţilor de război electronic. Moartea acestuia ar fi a zecea în rândurile generalilor ruși în luptele din Ucraina.

Un videoclip postat pe reţelele sociale arată că presupusul post de comandă a fost lovit de rachete Grad trase dintr-un sistem cu lansări multiple. În ultima săptămână, doi generali ruşi au fost omorâți în zona ocupată a regiunii Herson.

Rusia ar fi rămas fără 10 generali, de la începutul invaziei. Vladimir Putin a trimis circa 20 de comandanți în Ucraina, potrivit estimărilor occidentale. Iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminică dimineață, că Moscova a pierdut, până acum, peste 1.000 de tancuri, aproape 200 de avioane și peste 23.000 de soldați.

Liderul de la Kiev susține că Rusia este slăbită, dar „ocupanţii au încă echipamente în stoc şi rachete pentru a ne lovi ţara”. Totuși, lucrările de deminare continuă în zonele nordice, unde forţele ruse au fost alungate, șeful statului ucrainean raportând că 69% din aşezările dezocupate au acum „autoguvernare locală cu drepturi depline”.

Zelenski a mărturisit și că a vorbit din nou cu preşedintele francez Emmanuel Macron despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, cu premierul britanic Boris Johnson despre evenimentele recente şi cu premierul elveţian Ignazio Cassis, pentru a-i mulţumi pentru rolul de mediere pe care îl deţine ţara sa.

TEN: RU Major General Andrei Simonov was killed today in the vicinity of Izium. He was targeted, in part, by UKR signals intelligence units. The 10th Russian general to die in combat in Ukraine, ironically, Simonov was a senior commander in RU’s electronic warfare units. pic.twitter.com/S3uWd3HOCl

— Nguyen Ken (@NguyenK68421403) May 1, 2022