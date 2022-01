Ar putea funcționa și în România: soluția ingenioasă a polonezilor, care le poate crește nivelul de trai

Toate statele europene se confruntă, de luni bune, cu fenomenul unei inflații explozive. Prețurile s-au apreciat în toată Europa și Uniunea Europeană, iar aproape toate Guvernele din regiune au început să ia măsuri pentru a combate scumpirile.

Un exemplu în acest sens este Polonia. Autoritățile de aici au găsit o soluție ingenioasă de a lupta cu inflația.

Mai exact, este vorba despre soluția de a tăia taxele la alimente și combustibili. Premierul Mateusz Morawiecki, a vorbit pe larg populației despre pachetul de măsuri gândit de Executiv, astfel încât să mai domolească valul de scumpiri.

Oficialul a declarat că va reduce temporar taxa pe valoarea adăugată la benzină și o va elimina în cazul alimentelor de bază, îngrășămintelor și gazelor naturale, începând cu luna februarie.

Pentru măsurile de mai sus, guvernanții polonezi estimează un impact destul de semnificativ, de 20 miliarde de zloți, în condițiile în care tăierile despre care vorbim vor rămâne în vigoare o perioadă de șase luni.

Astfel de soluții ar putea fi adoptate și în România, în condițiile în care și pentru țara noastră, 2022 va aduce o inflație și mai pronunțată decât până acum. Până la astfel de măsuri, însă, avem deja o reacție din partea Băncii Naționale a României (BNR), care a hotărât luni majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, informează banca centrală.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 ianuarie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022; extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la 1,00 punct procentual, de la 0,75 puncte procentuale; astfel, începând cu 11 ianuarie 2022 rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1,00 la sută pe an”, se precizează într-un comunicat al BNR.