Dacia Sandero după 200.000 km: ce probleme apar cel mai des și când încă merită păstrată

Un Sandero cu 200.000 km reali, revizii la timp și piese schimbate preventiv poate fi o mașină încă foarte bună pentru navetă, oraș, drumuri scurte și utilizare de familie. Un Sandero cu kilometri dați înapoi, ulei schimbat rar și reparații amânate poate deveni rapid o gaură în buget, chiar dacă pare ieftin la cumpărare.

Probleme frecvente după 200.000 km

Prima zonă care cere atenție este suspensia. Pe drumurile din România, bucșele, bieletele antiruliu, capetele de bară, amortizoarele și rulmenții ajung de multe ori să fie schimbate înainte sau în jurul acestui prag. Nu sunt neapărat reparații scumpe, dar dacă se adună toate odată, pot deveni deranjante. Semnele sunt bătăi pe denivelări, direcție imprecisă, uzură neuniformă a anvelopelor sau zgomote la viraje.

A doua zonă importantă este ambreiajul, mai ales la mașinile folosite mult în oraș. Un Sandero condus preponderent pe autostradă poate avea ambreiaj original și după 200.000 km, dar unul care a stat ani întregi în trafic urban poate avea nevoie de kit nou mult mai devreme. Pedala tare, patinarea în sarcină, mirosul specific sau vibrațiile la plecare sunt semne clare că trebuie verificat.

Motoarele pe benzină aspirate sunt, în general, simple și rezistente, dar după 200.000 km pot apărea pierderi de ulei, senzori obosiți, probleme la bobine, bujii, clapetă de accelerație sau sistemul de răcire. La motorizările turbo, istoricul schimburilor de ulei devine mult mai important. Un turbo tratat cu ulei vechi, porniri agresive la rece și opriri imediate după mers în sarcină poate cere bani serioși.

La diesel, atenția merge spre injectoare, EGR, turbină, filtru de particule, volantă și sistemul de alimentare. Nu înseamnă că toate vor ceda, dar la 200.000 km trebuie verificate atent. Un diesel care pornește greu, scoate fum, tremură la ralanti sau are lipsă de putere poate ascunde costuri mai mari decât valoarea aparentă a mașinii.

Când merită păstrată și când începe să coste prea mult

Un Sandero după 200.000 km merită păstrat dacă are caroseria sănătoasă, motorul funcționează curat, cutia schimbă bine, nu există probleme electrice repetate și reparațiile previzibile sunt mai mici decât costul înlocuirii mașinii. Pentru cine circulă mult în oraș sau face drumuri scurte, o Dacia simplă, deja plătită, poate fi mai logică decât un credit pentru o mașină mai nouă.

Merită păstrată mai ales dacă știi istoricul ei. Dacă ai făcut reviziile la timp, ai schimbat distribuția când trebuia, ai folosit ulei corect și ai reparat problemele când au apărut, mașina poate trece bine de 250.000 km. La Dacia, avantajul este că multe piese sunt accesibile, mecanicii cunosc bine modelele, iar reparațiile nu cer mereu diagnoze exotice sau proceduri complicate.