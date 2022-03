Anunțul zilei de la ING Bank pentru toți clienții: cu ce se laudă de această dată, are toate motivele

ING Bank continuă să fie una dintre cele mai puternice și relevante instituții bancare de pe meleaguri mioritice, iar performanța sa se datorează atât serviciilor oferite, cât și actualizărilor rapide când vine vorba de tehnologizare. În acest context, rezultatele financiare nu ar trebui să vină neapărat ca o surpriză majoră.

ING Bank a publicat rezultatele financiare pe anul trecut și a profitat de ocazie pentru a oferi și câteva statistici relevante legate de serviciile pe care le pune la dispoziția clienților, începând cu HomeBank. Atât aplicația de mobil, cât și site-ul web omonim, au avut o disponibilitate de 99,93% pe parcursul anului 2021. Mai interesante decât atât sunt însă cifrele financiare.

Ce a făcut ING Bank în 2021: încasări, profit, credite încheiate

Anul trecut, ING Bank a acordat credite în valoare de 2,5 miliarde de lei doar prin programul IMM Invest și a utilizat peste 95% din plafonul alocat în 2021. În aceeași perioadă, a acordat primele credite verzi pentru corporații mari, menite să încurajeze și să recompenseze practicile sustenabile. Acestea au fost în valoare de 160 de milioane de euro.

Per ansamblu, situația ING Bank de la an la an este ilustrată în tabelul de mai jos:

Venituri totale 2.35 miliarde de lei (+11%) Depozite atrase 50.83 miliarde de lei (+13%) Costuri cu provizioane 18 milioane de lei (-97%) Profit net 1.03 miliarde de lei (+109%) Portofoliu credite brute 33.79 miliarde de lei (+18%) Taxe plătite în România 329 milioane de lei

“ING România a avut rezultate solide anul trecut, rezultate care ne situează astăzi într-o poziție bună pentru a naviga prin vremuri turbulente. Ca și până acum, vom fi alături de clienții noștri, strategia ING fiind centrată pe nevoile clienților și experiența acestora în relația cu noi. Toate serviciile, produsele și funcționalitățile pe care am ales să le implementăm în ultimii ani au rolul de a le oferi control și autonomie când vine vorba de propriile finanțe, un control bine-venit în acest context.

Pe parcursul anului trecut, am realizat o creștere cu 18% a creditelor acordate persoanelor fizice și companiilor, pe fondul unei situații macroeconomice pozitive și reducerii impactului pandemiei Covid-19. În paralel, depozitele atrase de la clienții noștri s-au majorat cu 13%. Aceste evoluții favorabile, alături de reversarea unei proporții semnificative din costurile cu provizioanele de risc înregistrate în anul 2020, au determinat o performanță financiară foarte bună.

Fideli direcției noastre de digitalizare și inovație, am continuat să dezvoltăm oferta de produse și servicii online. În egală măsura punem accentul pe contribuția noastră la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor clienților noștri și în angajamentul nostru pentru sustenabilitate. Creditul verde de nevoi personale lansat în 2021 a fost primul astfel de produs adresat clienților noștri persoane fizice, urmând să introducem noi produse verzi în cursul acestui an. Alături de digitalizare, sustenabilitatea joacă un rol important în acțiunile și planurile noastre pentru noul an, indiferent de provocările cu care ne confruntăm.”, a ținut să menționeze Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.