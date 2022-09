Anunțul de la Banca Transilvania ce spulberă concurența: e gratis pentru toți clienții, va fi coadă la ușa băncii

Banca Transilvania își continuă procesul de dezvoltare cu un anunț care va face clienții foarte fericiți.

Reprezentanții gigantului bancar tocmai au transmis faptul că au lansat încasările instant în euro. Serviciul este gratuit, țin să precizeze cei de la Banca Transilvania, spre fericirea celor ce lucrează cu această instituție.

Prin intermediul noii facilității, clienții băncii vor avea posibilitatea de a primi pe loc banii de la una dintre bancile din Europa, parte din sistemul de decontare TIPS (TARGET instant payment settlement).

De reținut că poți beneficia de acest serviciu atât în calitate de persoană fizică, cât și ca firmă.

Așa ceva nu mai există în România

Reprezentanții băncii mai transmit că este vorba despre o facilitate în premieră pe piața bancară autohtonă. Prin urmare, e foarte posibil ca aceasta să reprezinte unul dintre motivele pentru care cota de piață a băncii va crește în perioada următoare, urmând să atragă din ce în ce mai mai mulți clienți interesați de astfel de beneficii.

De asemenea, trebuie precizat că toți clientii Bancii Transilvania pot urmari primirea banilor prin Neo si BT24.

„BT este singura banca din Romania care ofera clientilor aceasta facilitate”, transmite banca.

“Facem inca un pas in ceea ce priveste transferurile bancare instant in Romania. Clientii au acum acces la un serviciu care inseamna acces rapid la banii primiti dintr-o tara din Europa. Rata de adoptie este deja foarte buna: inca din prima zi de la activarea serviciului, aproape 15% din incasarile clientilor BT in euro sunt instant. Multumim BNR-ului pentru sustinere si implicare, in calitate de administrator al sistemului de plati TIPS in Romania si care asigura mecanismele de conectare la sistemele de decontare europene”, declara Leontin Toderici, Director General Adjunct Operatiuni, Banca Transilvania.

Nu în ultimul rând, banca anunță că nu se va opri aici cu inovarea serviciilor oferite. Se pregătește și lansarea platilor instant in euro.

„Platile Instant au fost lansate in Romania acum trei ani de Transfond, Banca Transilvania si CEC Bank, insemnand posibilitatea de a transfera lei, in timp real si non-stop, catre celelalte banci din Romania care au aderat la acest sistem.

Dezvoltatorul solutiei IT pentru incasarile si platile instant in euro la Banca Transilvania este Montran, lider pe piata sistemelor de plati pentru infrastructura bancilor centrale si comerciale, cu 20 de ani de activitate in Romania si 40 de ani la nivel mondial. Peste 100 de banci comerciale si circa 60 de banci nationale din 70 de tari folosesc sisteme de plati implementate de aceasta companie”, a mai transmis BT.