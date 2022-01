Antivirusul care face bani ”pe spatele tău”, îți crește și factura la curent: cum este posibilă înșelătoria

Unul dintre cele mai vechi antivirusuri de pe piață, cu o foarte lungă istorie în domeniu, a decis să-și alieneze clienții în momentul în care a început să mineze criptomonede pe PC-urile lor, să le mărească factura la curent și, implicit, să genereze sume mari de bani fără acordul lor explicit.

Norton 360 este una dintre cele mai scumpe soluții antivirus de pe piață, cu prețuri care încep de la 15 euro și ajung la 50 de euro pe an. Din păcate, după ce că plătești produsul, compania a decis să mai facă niște bani de pe urma utilizatorilor prin mijloace mai puțin corecte și transparent. Dacă arunci o privire pe Twitter pe marginea subiectului, mulți consideră că vorbim de o fraudare a clienților.

Norton 360 minează criptomonede și îți urcă factura la curent

Conform datelor obținute de Futurism.com, Norton 360 se instalează pe sistemele clienților la pachet cu un instrument intitulat Norton Crypto, fără acordul explicit al utilizatorului. Problema este că, odată instalată, aplicația cu pricina tinde să fie foarte dificil de eliminat. Ca un detaliu important, compania a anunțat instrumentul în luna iunie a anului trecut. La acea vreme, oficialii gigantului au insistat asupra faptului că Norton Crypto că va reprezenta o modalitate prin care utilizatorii să-și folosească puterea de procesare neutilizată pentru a mina ușor Ether, criptomoneda bazată pe blockchain-ul Ethereum.

Dintr-un punct de vedere, ideea nu este proastă, dar faptul că vine de la un producător de antiviruși care își ia comision de 15% din criptomonedele generate, plus comisioanele de tranzacționare, pare mai degrabă înșelătorie, decât favoare. Nu de alta, dar nu trebuie să-ți dai acordul pentru minat. Pur și simplu, îți instalezi Norton 360 și, dacă ai o placă video puternică, vezi că este exploatată la maxim în mod constant. În mod previzibil, aceea exploatare a resurselor hardware se reflectă și într-un salt semnificativ al facturii de energie electrică. Ca inutilitatea funcției să fie completă, criptomonedele Ether generate nu pot fi administrate decât printr-un portofel la care Norton are acces deplin. Nu ai altă opțiune.

Deși se discută de mult timp pe marginea Norton 360 cu Norton Crypto, instrumentul de minat criptomonede a ajuns online abia în ultima săptămână, dar reacțiile agresive din online nu au întârziat să apară. „E pur și simplu nebunesc”, a scris pe Twitter jurnalistul și autorul Cory Doctorow. „Norton ‘Antivirus’ instalează acum pe ascuns software de criptominare pe calculatorul tău iar apoi ÎȘI TRAGE UN COMISION”.

„Norton practic amplifică consumul de electricitate la nivel mondial, costându-i pe clienții săi mai mult în electricitate decât câștigă din minare, însă permițând Norton să facă o tonă de profit”, a notat pe Twitter și cercetătorul în cibersecuritate Chris Vickery.

This is fucking wild. Norton „Antivirus” now sneakily installs cryptomining software on your computer, and then SKIMS A COMMISSION. https://t.co/6s2otyCd78 — Cory Doctorow (@doctorow) January 4, 2022

Norton is pretty much amplifying energy consumption worldwide, costing their customers more in electricity use than the customer makes on the mining, yet allowing Norton to make a ton of profit. It’s disgusting, gross, and brand-suicide. — Chris Vickery (@VickerySec) January 6, 2022