Angajații unei televiziuni din Rusia au demisionat în direct. Momentul în care toți părăsesc platoul: „Nu războiului!”

Un gest de mare curaj la o televiziune din Rusia. Angajații au demisionat în bloc, în direct, după ce și-au făcut public mesajul spunând „Nu războiului“. Platoul a rămas pustiu în doar câteva minute, angajații îndreptându-se cu toții către ieșire. Emisia a fost înlocuită de promo. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos ale acestui articol.

Toți angajații unei televiziuni din Rusia au demisionat „in corpore“, în direct, protestând astfel față de invazia din Ucraina. Platoul știrilor s-a umput de oameni, care s-au îndreptat ulterior spre ieșire. În doar câteva minute, telespectatorii au putut vedea cum platoul a rămas pustiu, notează NDTV.

Este vorba despre angajații televiziunii TVRain, care au ales să își prezinte demisiile în direct, ca un gest de protest față de războiul pornit de Vladimir Putin în Ucraina.

După ce și-au făcut mesajul public, spunând „Nu războiului“, angajații: prezentatori, reporteri, editori, tehnicieni, cameramani și-au strâns lucrurile și au părăsit platoul, după cum se poate vedea în imaginile făcute publice pe Twitter de Ukraine News UK.

Ulterior, emisia a fost înlocuită de un promo. Gestul a fost repetat în toate stațiile televiziunii, mesajul anti-război fiind completat apoi cu baletul „Lacul lebedelor“, mai precizează sursa citată.

Canalul a fost acuzat de Autoritatea de Reglementare a Telecomunicațiilor din Rusia că „incită la extremism, abuzează cetățenii ruși, provoacă perturbări în masă a calmului și siguranței publice și încurajează protestele“.

TVRain ar fi, potrivit BBC, unul dintre ultimele posturi de știri independente din Rusia.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #Ukriane #UkraineRussiaWar #Russia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/o4LzUqnWLc

Meanwhile TVRain, the last independent media outlet operating in Russia, has shut down — here’s the last few minutes of its broadcast, poorly Google Translated. It then cut to Swan Lake, which has particular relevance: https://t.co/XXtUHroZkt pic.twitter.com/Iq7HSal7FW

— Timothy Burke (@bubbaprog) March 3, 2022