Angajații ANAF amenință cu greva. Sindicatele cer mărirea salariilor

Angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) amenință cu greva generală, dacă nu le sunt mărite salariile. Sindicatele vor aplicarea urgentă și unitar a legii salarizării, dar și eliminarea incompatibilităților. De asemenea, federaţia Sindicatelor din ANAF solicită organizarea, în cel mai scurt termen, a examenelor de promovare în funcţie publică şi asigurarea consumabilelor la nivelul instituţiilor subordonate.

Angajații ANAF avertizează că fac grevă generală

ANAF solicită elaborarea urgentă a unui statut al personalului din Ministerul Finanţelor şi Administrație, în completarea Codului Administrativ. Potrivit sindicatelor, se dorește aplicarea urgentă şi unitară a legii salarizării, fără discriminări şi în acord cu Decizia nr. 794/2016 a Curţii Constituţionale. Angajații Fiscului mai vor eliminarea incompatibilităţilor impuse sau acordarea unui spor de incompatibilitate în cazul păstrării acestora, precum și organizarea, în cel mai scurt termen, a examenelor de promovare în funcţie publică şi asigurarea consumabilelor la nivelul instituţiilor subordonate.

Sindicatele amenință cu un conflict de muncă

Sindicatele atrag atenția că nerezolvarea problemelor prezentate va duce la deschiderea unui conflict de muncă, în baza Legii nr. 62/2011 a Dialogului Social, inclusiv la grevă generală. Astfel, potrivit ANAF, există posibilitatea blocării indirecte a întregii activităţi guvernamentale.

Ce nemulțumiri au oamenii

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală Solidaritatea, care reuneşte angajaţi ai Ministerului Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţi subordonate acestora, se plâng de nerespectarea prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin neacordarea, începând cu anul 2020 a diferenţelor de tranşe salariale prevăzute de lege.

Revolta sindicaliștilor are la bază creşterea inflaţiei, majorarea preţurilor la toate bunurile de consum, la utilităţi şi servicii, dar și regimul incompatibilităţilor legale impuse, în condiţiile în care un angajat al MF/ANAF nu are dreptul să desfăşoare nicio altă activitate legală producătoare de venituri în afară de raportul de serviciu, aşa cum pot, de pildă, cei din sectorul medical, din învăţământ etc.

Există diferenţe salariale

Sindicaliştii sunt foarte supărați că există unele diferenţe salariale pentru încadrări pe funcţii similare, fiind o încălcare flagrantă şi discriminatorie a principiilor Legii Salarizării Unice, precum şi a Deciziei nr. 794/2016 a Curţii Constituţionale.

Pe lista de nemulțumiri figurează neorganizarea sau amânarea pe termen nedefinit a concursurilor de promovare în funcţia publică deţinută, subvenţionarea activităţii statului român de către proprii angajaţi prin achiziţionarea de către aceştia de hârtie, tonere de imprimantă etc., complexitatea şi importanţa socio-economică a muncii desfăşurate, volumul de muncă şi lipsa acută de personal.