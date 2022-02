Analiștii încep să vadă cum sărăcia se abate asupra noastră, la finele pandemiei

Pe de-o parte, ne bucurăm că pandemia pare a fi pe sfârșite, dar pe de alta ne facem foarte mari griji cu privire la evoluția economică a țării noastre. Se pare că analiștii încep să fie din ce în ce mai pesimiști cu privire la aceasta.

Cele mai recente date publicate de Comisia Europeană indică o înrăutățire a perspectivei economice pentru România.

Practic, analiștii economici abandonează tonul optimist și ne spun că vom întâmpina unele dificultăți, neprevăzute anterior.

Membrii Comisiei se așteaptă, concret, la o creștere de numai 4,2%, după ce în noiembrie se estima un avans de 5,1% anul acesta.

Executivul european ne spune că, în anul 2022, economia României va crește ușor cu 0,8%, în trimestrul I, urmând să accelereze ulterior la 1,2% în trimestrul II și câte 2% în trimestrele III și IV.

A fost revizuită în jos estimarea de creștere economică pentru anul 2021, la 6,3%. Îți amintesc faptul că, la precedente analize, cele realizate în toamnă, Comisia Europeană era mult mai optimistă și contura atunci scenarii de creștere economică de 7%. Analiștii Comisiei au realizat și un grafic, pentru următorul, cu cifrele economice pe care le va înregistra țara noastră. De la ei aflăm că pentru 2023 se estimează un avans economic modest, de 4,5%.

Mai mult decât atât, se pare că Executivul european consideră că în România va scădea volumul investițiilor private, ceea ce reprezintă încă un semnal nefavorabil pentru evoluția economică pe termen mediu și lung, deoarece investițiile atrăgeau după sine alte investiții.

În cele din urmă, nici de scumpiri nu vom scăpa. Sunt așteptate majorări ale dobânzilor, iar acest lucru deja se întâmplă, semnalul fiind dat săptămâna aceasta chiar de către Banca Națională a României (BNR), care a decis majorarea dobânzii-cheie.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

-majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

-majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

-păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

-menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat BNR.