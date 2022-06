ANAF-ul, lupul rău în haină de oaie: ține-ți telefonul deschis, te sună Fiscul și nu jupoaie pielea de pe tine

Dacă te numeri printre contribuabilii cu anumite datorii la dările către stat, ține-ți telefonul deschis. Cât de curând, Fiscul te va contacta. Nu te speria, e de bine!

ANAF derulează, la nivel național, campania Marea Încasare. În cadrul acesteia, angajații Fiscului stau de vorbă cu toți contribuabilii ce au intrat în impas. Ți se propun soluții, ești îndrumat și sfătuit, nimeni nu jupoaie pielea de pe tine!

Desigur, e nevoie să cooperezi și să ajungi la o înțelegere cu Fiscul cu privire la modalitatea în care te vei achita de datorii, conform legii!

„Campania, în cadrul căreia sunt contactați contribuabilii pentru discuții, este derulată la nivelul național, a declarat pentru Profit.ro președintele ANAF, Lucian Heiuș”, dezvăuie sursa citată.

Vorba dulce mult aduce, crede Fiscul

„Este o campanie pe care am declanșat-o la nivel național cu un număr mare de oameni. Angajații ANAF sună și amintesc de restanță, iar în cazul în care contribuabilii înregistrează probleme, le propun eșalonări sau restructurări, conform legislației fiscale. Sperăm să aducem mai mulți bani la buget și să ajutăm contribuabilii să se conformeze”, a declarat președintele ANAF, Lucian Heiuș.

Pe de altă parte, contribuabilii trebuie să fie deosebit de atenți, deoarece controalele antifraudă n-au luat pauză. Din contră! ANAF urmărește marii evazioniști și are în plan anihilarea evaziunii fiscale din România. Se estimează că, la fiecare secundă, România pierde 507 de euro din cauza acestui fenomen. Cu miliardele ce s-ar strânge într-un singur an, am putea construi autostrăzi și am putea, la fel de bine, ridica numeroase spitale și școli!

“Recunosc că resursele ANAF-ului sunt limitate şi de aceea trebuie să direcţionăm controalele acolo unde este marea evaziune fiscală. Parcă ne-am săturat toţi să vedem Antifrauda alergând după un comerciant care vinde doi covrigi şi un suc la colţul străzii. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Nu voi permite ca în timpul actului de control să se producă abuzuri. ANAF-ul este o instituţie integră şi este anormal ca din cauza câtorva inspectori care şi-au pierdut reperele morale să fie aruncată o anatemă asupra întregii instituţii. Voi acţiona foarte ferm împotriva celor care nu vor respecta codul de etică al inspectorului fiscal”, a afirmat preşedintele ANAF, luna trecută.

Numeroși evazioniști, prinși deja cu mâța-n sac

Controalele desfășurate până acum de Antifraudă au dat rezultate. “Am mers în marile centre de furnizare en-gros pentru că mi se pare normal să mă duc acolo unde vin TIR-urile noaptea, dimineaţa sunt gata vândute, nu a venit nimeni să îi controleze, nu mai facem nicio factură fiscală. Şi acolo s-au dus inspectorii fiscali din toată ţara, doar la distribuitorii en-gros. A fost o acţiune foarte bună. Rezultatul, cel puţin pe ziua de miercuri, vă pot da nişte cifre. De exemplu, pe data de 18 au fost verificaţi 294 de contribuabili, s-au aplicat sancţuini contravenţionale în valoare de 1.348.113 lei, amenzi şi confiscări, 210 amenzi în valoare de 1.295.522, a fost confiscat numerar în valoare de 52.561. Sunt rezultate mergând acolo unde se produce marea evaziune fiscală”, a afirmat Lucian Ovidiu Heiuş.