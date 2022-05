Al doilea oraș din Ucraina care are aceeași soartă ca Mariupol. Nicio clădire nu a rămas în picioare. Imagini dramatice

Un alt oraș ucrainean are aceeași soartă ca Mariupol: nicio clădire nu a rămas în picioare, fiind aproape imposibilă reparația lor, a dezvăluit șeful Administrației Militare Regionale Lugansk. Este vorba de Rubijne, care a fost distrus de ruși. Iar în curțile oamenilor sunt cimitire, potrivit lui Serghei Gaidai.

Orașul Rubijne din regiunea Lugansk (estul Ucrainei) a fost aproape ras de pe fața pământului, a spus, vineri, șeful Administrației Militare Regionale, adăugând că nicio casă nu a rămas în picioare și că multe dintre ele nu pot fi reparate, notează Pravda. Invadatorii ruși s-au asigurat că nimic nu va mai fi ca înainte în această zonă.

Oficialul ucrainean a amintit că, înainte de război, în Rubijne locuiau peste 60.000 de oameni. În prezent, orașul este „o cutie de cărămizi prădate și jefuite” care trebuie reconstruită aproape de la zero. Gaidai a distribuit mai multe imagini șocante, fiind repostate pe rețelele sociale. Oamenii rămân în continuare în oraș, ei „sunt ținuți ostatici de kadiroviți în subsolurile orașului”, a mai spus șeful Administrației Militare Regionale.

Igor Ghirkin, fostul comandant al separatiștilor pro-ruși din Donbas, a remarcat pe internet că Rubijne este singurul oraș important cucerit de soldații ruși în cursul noii ofensive din estul Ucrainei, declanșată în data de 18 aprilie. Totuși, acesta susține că bătălia pentru Rubijne a început înainte ca armata rusă să ia cu asalt estul țării.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apărării afirmă că Moscova a început să își suspende o parte a comandanților de top din cauza nemulțumirii față de randamentul forțelor lor.

Rubijne a fost scena luptelor care au continuat necruțător de la jumătatea lunii martie până în urmă cu o săptămână și bombardat de mai multe ori de ruși. Acum, este distrus: trupele ruse și separatiste par să fi cucerit o întindere de moloz.

Another Video- Ukraine: Video from Russian state media that shows the #Russian army using 1 UR-77 #Meteorit, 1 mine-clearing tank, to bomb & destroy 1 building & Poray-Koshitsy University, Rubinzhe.#Ukraine #UkraineWar #Russia #WarCrimes #StopRussianAggression pic.twitter.com/E62anWPH5i

— Chaudhary Parvez (@ChParvezAhmed) April 24, 2022