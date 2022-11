Ajutorul social, mai atractiv decât salariul? Locuri de muncă „gârlă”, în toată România, dar degeaba

Este ajutorul social mai atractiv decât salariul, pentru unii români? De ce avem atât de multe firme care se plâng de lipsa candidaților pentru joburile puse la bătaie, în timp ce sute de mii de români n-au nicio ocupație? Care să fie explicația?

Poate am afla răspunsul acestei întrebări doar dacă am chestiona toți românii care stau acasă, în acest moment, fără vreun job sau perspectiva angajării. Desigur că am descoperi cauze variabile, de la lipsa de oportunități în plan local, până la faptul că, decât să faci naveta cu un salariu minim pe economie, mai bine stai acasă și, cu tot cu alocațiile copiilor și diversele ajutoare de la stat, tot cam pe la aceeași sumă ajungi.

Așa ajungem în situația în care avem zeci de mii de joburi disponibile în toată țara. Firmele din România duc o aprigă luptă împotriva deficitului de personal, dar se pare că nu prea au succes. De la o lună la alta, suntem anunțați că avem numeroase joburi neocupate, fiindcă la ușile companiilor nu bate nimeni dornic de muncă.

Totuși, firmele spun că se adresează tuturor românilor, indiferent de gradul de calificare, de studii sau de experiență. Există oferte de lucru pentru cele mai multe dintre profesii, dar în zadar, spun antreprenorii locali.

Dacă ai chef de muncă, e imposibil să nu găsești

Cine se îndoiește de acest lucru, n-a citit încă cel mai recent raport al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Conform instituției, numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional este de 47.100.

Din cele 47.100 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.552 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; referent de specialitate financiar-contabilitate; contabil etc.).

ANOFM transmite că sunt alte 9.173 de joburi pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; operator introducere, validare şi prelucrare date; vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă etc), în timp ce 10.275 sunt pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; fierar betonist; confecţioner-asamblor articole din textile; tâmplar universal; sudor etc.).

În cele din urmă, restul de 25.100 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).