Aici sunt banii tăi, de fapt: iată la ce a explodat prețul și de ce nu-ți mai ajunge salariul de la o lună la alta

Rata anuală a inflației a trecut, în luna martie, de pragul psihologic de 10%. Acest lucru se traduce în scumpiri în lanț, deci în scăderea puterii de cumpărare și o povară tot mai apăsătoare pe finanțele fiecărui român, indiferent cât de mult sau de puțin câștigă. În această perioadă, creșterile de preț se resimt în fiecare buzunar!

În cel mai recent raport al său privind creșterile de preț, Institutul Național de Statistică ne arată că, luna trecută, rata anuală a inflației a ajuns la 0,15%. Vorbim despre o creștere agresivă, dacă ținem cont că, în luna februarie, aceasta a fost evaluată la 8,53%. Însă evoluția nu este una surprinzătoare, ci anticipată de Banca Națională a României, care a majorat dobânda de referință de la 2,5% pe an, la 3%, în încercarea de a tempera scumpirile. De asemenea, BNR ne avertizează și cu privire la faptul că tendința inflaționistă este una ascendentă și nu se va opri aici. Apogeul scumpirilor este așteptat să vină în vară, când rata anuală a inflației ar putea depăși pragul de 11%, previzionat anterior.

Pe ce dai cei mai mulți bani

INS a alcătuit și un clasament al produselor și serviciilor care s-au scumpit cel mai mult în ultima perioadă. Din păcate, această listă este dominată de produse alimentare, dar și de facturile la energie și gaz, elemente ce sunt esențiale vieții de zi cu zi, deci pe care românii sunt forțați să le achite, pentru că altfel nu pot supraviețui.

Gazele naturale, combustibilii, cartofii şi uleiul s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, subliniază INS. Totuși, analiștii arată că singura ieftinire s-a înregistrat la energia electrică, pentru care au fost luate în considerare prevederile OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece.

De asemenea, în afară de cartofi şi ulei, creşteri mari au mai fost înregistrate la mălai (plus 24,35%) şi făină (plus 21,47%).

Analizând evoluțiile de preț la mărfurile nealimentare, observăm că am avut parte de evoluții mari de preț, în afară de gaze naturale şi combustibili, la energia termică (plus 20,99%).

La servicii, cele mai mari creşteri anuale au fost consemnate la serviciile poştale (plus 17,50%), la cele de apă, canal, salubritate (plus 14,68%) şi alte servicii (plus 11,54%).