Primii oameni de pe Pământ ar putea fi încă în viață: unde se află, conform cercetătorilor

În 2003, arheologii care căutau dovezi ale migrației oamenilor moderni din Asia în Australia au dat peste un schelet mic, destul de complet, al unei specii umane dispărute, pe insula indoneziană Flores, care a ajuns să fie cunoscută sub numele de Homo floresiensis. Sau, așa cum a devenit mai cunoscută, insula Hobbiților, după micile creaturi ale lui Tolkien. Iată o teorie interesantă despre primii oameni.

Primii oameni, pe insula Flores

S-a crezut inițial că specia a supraviețuit până relativ recent, cu aproximativ 12.000 de ani în urmă, înainte ca analizele ulterioare să împingă data înapoi, la aproximativ 50.000 de ani. Dar un profesor de antropologie pensionat de la Universitatea din Alberta spune că are dovada că existența continuă a speciei ar fi putut fi trecută cu vederea, iar oamenii ar putea fi încă în viață astăzi.

Într-un articol din The Scientist care promovează cartea “Between Ape and Human”, Gregory Forth susține că paleontologii și alți oameni de știință au trecut cu vederea cunoștințele indigene și relatările despre un „om-maimuță” care trăiește în pădurile din Flores.

„Scopul meu în scrierea cărții a fost să găsesc cea mai bună explicație – adică cea mai rațională și cel mai bine susținută din punct de vedere empiric – a relatărilor despre aceste creaturi”, a scris Forth în articol. „Acestea includ rapoarte despre observări ale a peste 30 de martori oculari, cu toți cu care am vorbit direct. Și ajung la concluzia că cel mai bun mod de a explica ceea ce mi-au spus ei este că un hominin non-sapiens a supraviețuit pe Flores până în prezent sau în vremurile foarte recente”.

El scrie că zoologia populară locală a oamenilor Lio care locuiesc pe insulă conține povești despre oameni care se transformă în animale pe măsură ce se mișcă și se adaptează la noi medii, pe care le aseamănă cu un tip de lamarckism, moștenirea caracteristicilor fizice dobândite.

„După cum a dezvăluit munca mea de teren, astfel de schimbări presupuse reflectă observații locale ale asemănărilor și diferențelor dintre o presupusă specie ancestrală și descendenții ei diferențiați”, spune el.

Aceste creaturi ar fi mai mult animale, neavând limbajul sau tehnologia complexă pe care o posedă oamenii. Cu toate acestea, se remarcă asemănarea lor ciudată cu oamenii.

Deocamdată, cel mai aproape de care putem data în mod definitiv H. floresiensis în viață este acum 50.000 de ani. Dar Forth îndeamnă ca cunoștințele indigene să fie încorporate pe măsură ce investigăm evoluția homininilor.