Ai rate la bancă? Ce risc e să ajungi în imposibilitate de plată, totul depinde de un singur lucru

Dobânzile la creditele populației au apăsat pedala de accelerație. Ne-am obișnuit să vedem cum ROBOR crește de la o zi la alta, trăgând în sus costul ratelor lunare la creditele contractate de români. Dar până unde se va ajunge? Vom intra în incapacitate de plată?

Amintim faptul că ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut marţi la 6,07% pe an, faţă de 6,05% în şedinţa precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Evoluția e spectaculoasă, dacă ținem cont de faptul că zorii lui 2022 ne-au prins cu un ROBOR la 3 luni de doar 3,02% pe an.

În egală măsură, ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,18% pe an, de la 6,17% pe an anterior, în timp ce ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,38% pe an de la 6,36% pe an, luni.

ROBOR are mari șanse să ajungă la 7% în 2022, iar analiștii spun că nu e o idee bună să refinanțăm creditele sau să solicităm băncii să ni le calculeze în funcție de IRCC. Ca paranteză, indicele ROBOR se folosește pentru creditele cu dobândă variabilă, contractate înainte de mai 2019, după care a intrat în vigoare IRCC, evaluat în prezent la 1,86%. Doar că IRCC se afișează cu întârziere, iar trecerea la noul indice s-ar putea dovedi mai păguboasă peste patru, cinci luni de zile, când IRCC are șanse să ajungă sau chiar să depășească ROBOR.

Însuși guvernatorul BNR a spus-o foarte clar: „S-ar putea ca atunci când inflația se duce în jos și dobânzile scad, IRCC să rămână mai sus decât ROBOR. S-ar putea. Avem doi indicatori, populația are posibilitatea să aleagă. Nu se întâmplă miracole în economie. Niciunul nu este soluția perfectă. După mine, e bine să rămână și IRCC și ROBOR. Bineînțeles că transmisia este în spate. De regulă, directorul direcției de politică monetară îmi spune de fiecare dată: domnule, trebuie să ne uităm înainte. Îi dau dreptate, dar mai trebuie să ne uităm și în jur, să vedem ce mai fac ăia din stânga, din dreapta, ce se mai întâmplă. Nu trăim într-un turn de fildeș și trebuie să vedem realitatea”.

Vor ajunge românii să nu-și mai poată plăti creditele?

Există riscul de a crește volumul creditelor neperformante la nivel național, însă totul depinde de un sigur lucru: evoluțiile salariale.

Dacă oamenilor li se vor majora salariile, astfel încât să fie acoperită rata inflației (de peste 14% vara aceasta, conform BNR), atunci riscul de intra în imposibilitate de plată scade.

Această opinie este împărtășită, de exemplu, de Adrian Codirlaşu, care spune că, în această ecuaţie „contează foarte mult dinamica salariilor din acest an”.