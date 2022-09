Afacerea pornită din apartament cu care o româncă a dat lovitura. Oricine face asta poate câștiga 100 de lei pe produs

O româncă a reușit să dea lovitura după ce și-a pornit afacerea chiar din propriul său apartament. Acum, Ioana Anuței se bucură de un adevărat succes cu produsele sale.

Ioana Anuței este încă o persoană din România care a hotărât să își pornească propria afacere. Aceasta a realizat în apartamentul său un atelier în care produce lumânări parfumate care sunt însoțite de diferite mesaje, iar potrivit acesteia, în luna decembrie a anului trecut a reușit să vândă 2.000 de lumânări.

Procesul nu este unul simplu, iar turnarea o realizează chiar ea. Cu toate acestea, în perioadele aglomerate, fără puțin ajutor nu s-ar descurca, astfel că apelează la prieteni și familie. Pe viitor însă, se gândește să angajeze câteva persoane cu ajutorul cărora să poată realiza întregul proces de producție.

În încercarea de a se distanța de veștile tulburătoare de la începutul pandemiei, Ioana Anuței a hotărât că ar putea face ceva în tot acest timp care să îi aducă atât beneficii personale cât și materiale. Așadar, tânăra a început să creeze lumânări parfumate și în timp, a început să înțeleagă diferențele dintre mai multe tipuri de lumânări.

„Mie mi-au plăcut dintotdeauna lumânările parfumate, dar momentul definitoriu a fost când am descoperit o lumânare de soia de la Guerlain. Am încercat să-i reproduc aroma, am căutat tutoriale, am văzut notele pe care le conţine, am comandat materialele de care credeam că am nevoie pentru a face lumânări parfumate – uleiuri parfumate, fitiluri şi un termometru de gătit. Din prima serie, am păstrat eu o lumânare, iar pe celelalte le-am făcut cadou“, potrivit Ziarului Financiar.