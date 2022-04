Adio, gaz rusesc: țările care au interzis importul. „Dacă noi putem, o poate face și restul Europei!”

În timp ce Vladimir Putin a solicitat ca plata pentru transporturile de gaz din Rusia să se facă în ruble începând din luna aprilie, mai multe state din Europa au interzis importul de gaz rusesc. Reprezentanții acestor țări au transmis un mesaj de încurajare către alte state europene, pentru a elimina treptat dependența continentului față de resursele din Rusia, într-un act de condamnare a invaziei din Ucraina.

Tot mai multe state europene renunță la resursele de gaze din Rusia. Țările care au interzis recent importul de gaz rusesc consideră că și alte state ar trebui să le urmeze exemplul, în încercarea de a scădea influența lui Putin în Europa prin intermediul dependenței de resurse. Țările baltice au stabilit să întrerupă importurile de gaze naturale din Rusia, care au încetat să mai fie furnizate în Letonia, Estonia și Lituania de la 1 aprilie, potrivit şefului companiei letone de stocare Conexus Baltic Grid.

Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, a îndemnat și restul membrilor Uniunii Europene să urmeze exemplul ţărilor baltice: „Din această lună, nu mai există gaz rusesc în Lituania”, a declarat el, într-o postare pe Twitter. Și Statele Unite ale Americii au interzis importul de petrol și gaze naturale rusești, după declanșarea Războiului din Ucraina, însă nu și UE, care se aproviziona în urmă cu un an în proporție de 40% din statul condus de Putin.

Joi, liderul de la Moscova a transmis că este obligatoriu ca statele care beneficiază de importuri de gaz rusesc să plătească transporturile în ruble, din conturi deschise la bănci din Rusia. Vladimir Putin a anunțat semnarea unui decret prin care țările „neprietenoase” vor fi nevoite să apeleze la această modalitate pentru achiziționarea resurselor rusești.

#Putin signed a decree on a new procedure for settlements for Russian gas in rubles with „unfriendly countries”.

According to the new law, from April 1, these countries must open accounts in #Russian banks. If they refuse to do so, the existing contracts will be stopped. pic.twitter.com/WdcxLK6N0r

— NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2022