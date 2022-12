Actrița Kirstie Alley, cunoscută pentru rolurile sale din Cheers și Star Trek, a încetat din viață: mesajul emoționant transmis de John Travolta

Actrița Kirstie Alley, cunoscută, printre altele, pentru rolul pe care l-a interpretat în serialul de comedie Cheers, din anii ’80 și ’90, a murit în data de 5 decembrie 2022.

Ea avea 71 de ani și suferea de cancer, se arată într-un comunicat remis de familie.

„Vă informăm cu tristețe că mama noastră incredibilă, curajoasă și iubitoare a murit”, au scris copiii ei.

Kirstie Alley a câștigat, de-a lungul carierei sale, un premiu Emmy pentru rolul pe care l-a deținut în popularul serial de televiziune, menționat anterior.

Născută în Wichita, Kansas, actrița a apărut, de asemenea, inclusiv în filmele precum Star Trek II: The Wrath of Khan, Drop Dead Gorgeous, dar și în seria Look Who’s Talking (Uite Cine Vorbește).

Din declarația familiei nu reiese ce tip de cancer a avut Alley, însă s-a menționat că boala a fost „descoperită de curând”.

„Ea a fost înconjurată de cea mai iubitoare familie și a luptat cu multă forță, lăsându-ne moștenire bucuria ei nesfârșită de a trăi și spiritul de aventură care o caracteriza”, s-a mai scris în comunicat. „Pe cât de iconică obișnuia să fie pe ecran, pe atât de iubitoare a fost ca mamă și bunică”.

De asemenea, membrii familiei i-au lăudat „pofta și pasiunea pentru viață, dar și dedicarea pe care o afișa față de copiii, nepoții și numeroasele ei animale, ca să nu mai vorbim despre bucuria veșnică de a crea”.

Omagiul adus de John Travolta

John Travolta, care a jucat împreună cu Alley în serialul Look Who’s Talking, a publicat, la rândul său, un omagiu pe Instagram: „Cu Kirstie am avut una dintre cele mai frumoase relații din toate timpurile. Te iubesc Kirstie”, a scris el, publicând, de asemenea, inclusiv o fotografie cu actrița. „Știu că ne vom revedea”.

Kirstie Alley a jucat în 147 de episoade după ce s-a alăturat sitcomului Cheers, la apogeul popularității sale, și a continuat să apară pe micul ecran până la ultimul episod, în 1993.

În 1993, ea a câștigat un al doilea premiu Emmy pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, de data aceasta pentru David’s Mother.