A te simți morocănos poate fi, de fapt, un lucru bun: ce au descoperit cercetătorii

Întrucât psihiatria, care utilizează metode medicale și biologice pentru a trata tulburările mintale, a depășit în mare măsură psihoterapia, care se bazează pe abordări non-biologice precum conversația și consilierea, psihoterapeuții au căutat provocări alternative. Iată un studiu nou făcut de cercetătorii din acest domeniu, cu privire la dispoziția noastră.

O abordare comună este să se concentreze pe creșterea fericirii persoanelor sănătoase din punct de vedere mintal, mai degrabă decât pe ameliorarea durerii mintale și a traumei celor care suferă. Aceasta este cunoscută sub numele de „psihologie pozitivă” și s-a extins recent pentru a găzdui nu numai psihologi, ci și asistenți sociali, antrenori de viață și terapeuți new age. Dar există dovezi care sugerează că abordarea are o latură negativă.

Poate cel mai frecvent sfat dat de psihologii pozitivi este că ar trebui să profităm de fiecare zi și să trăim momentul. Făcând acest lucru, ne ajută să fim mai pozitivi și să evităm trei dintre cele mai infame stări emoționale, pe care le numesc emoții RAW: regret, furie și îngrijorare.

În cele din urmă, sugerează că evităm să ne concentrăm prea mult pe regrete și furie cu privire la trecut sau griji cu privire la viitor.

Pare o sarcină ușoară. Dar psihologia umană este configurată din punct de vedere evolutiv pentru a trăi în trecut și viitor. Alte specii au instincte și reflexe pentru a le ajuta cu supraviețuirea, dar supraviețuirea umană se bazează foarte mult pe învățare și planificare. Nu poți învăța fără să trăiești în trecut și nu poți planifica fără să trăiești în viitor.

Regretul, de exemplu, care ne poate face să suferim reflectând asupra trecutului, este un mecanism mental indispensabil pentru a învăța din propriile greșeli, pentru a evita repetarea lor.

Grijile legate de viitor sunt, de asemenea, esențiale pentru a ne motiva să facem ceva care este oarecum neplăcut astăzi, dar care ne poate crea un câștig sau ne poate scuti de o pierdere mai mare în viitor. Dacă nu ne-am îngrijora deloc cu privire la viitor, s-ar putea să nu ne obosim nici să dobândim o educație sau să ne asumăm responsabilitatea pentru sănătatea noastră.

La fel ca regretul și grijile, furia este o emoție instrumentală, pe care cercetătorii au studiat-o ​​în mai multe lucrări de cercetare. Ne protejează împotriva abuzului de către alții și îi motivează pe cei din jurul nostru să ne respecte interesele, spun oamenii de știință. Cercetările au arătat chiar că un anumit grad de furie în negocieri poate fi de ajutor, ducând la rezultate mai bune.

Ce au aflat cercetătorii

În plus, cercetările au arătat că stările negative în general pot fi destul de utile – făcându-ne mai puțin creduli și mai sceptici. Studiile au estimat că 80% dintre oamenii din vest au, de fapt, o părtinire optimistă, ceea ce înseamnă că învățăm mai mult din experiențele pozitive decât din cele negative.

Acest lucru poate duce la unele decizii prost gândite, cum ar fi să ne punem toate fondurile într-un proiect cu șanse mici de succes. Deci chiar trebuie să fim și mai optimiști?

De exemplu, părtinirea optimismului este legată de excesul de încredere – a crede că, în general, suntem mai buni decât alții în majoritatea lucrurilor, de la condus la gramatică.

Excesul de încredere poate deveni o problemă în relații (unde un pic de modestie poate salva situația). De asemenea, ne poate face să eșuăm să ne pregătim corespunzător pentru o sarcină dificilă – și să-i învinovățim pe alții atunci când, în cele din urmă, eșuăm.

Pesimismul defensiv, pe de altă parte, îi poate ajuta pe indivizii anxioși, în special, să se pregătească, în loc să intre în panică, făcând mai ușoară depășirea obstacolelor cu calm.