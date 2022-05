A fost România grânarul Europei? Explicația, între mit și realitate

În perioada comunistă, România era considerată grânarul Europei, însă unii afirmă că acest lucru era doar un mit și nu realitatea. Află cum au stat lucrurile, de fapt, în vremea lui Ceaușescu.

Propaganda comunistă și exportul arătau că, în perioada de conducere a lui Ceaușescu, România reușea să depășească chiar și recorduri mondiale. Unele persoane spun că acele statistici erau modificate, fiind doar o formă de propagandă, în timp ce altele își aduc aminte de eforturile depuse pentru ca „targetul” să fie realizat.

Dintre județele cu cea mai mare contribuție la economia națională era Olt. Acest județ exporta foarte multe cereale, legume și fructe, dar și produse pecum prune uscate și căpșuni. În prezent, importul este în floare în timp ce exportul a ajuns la pământ.

Județul Olt era pe primele locuri la exportul de grâu și orz, iar acest lucru reiese din cifrele reale raportate la CAP, SMA sau SMT.

Tot acesta afirma că acele cifre care apăreau în publicațiile vremii erau umflate de multe ori, la bază stând un ordin național în acest sens. Șeful Direcției Agricole Satu Mare, inginerul Ioan Cioltean explică faptul că denumirea de grânarul Europei se trage de la „o întâmplare”.

În baza acestei dezvoltări, producția agricolă a județului Satu Mare din perioada 1971-1975 a înregistrat un nivel mediu de 2,8%. Un alt exemplu din acea perioadă este redat de Brașov, Harghita și Covasna, care erau vizitate anual de către fostul dictator pentru a verifica producțiile de cartofi.

Pentru a trece cu brio „inspecția”, țăranii văruiau și înnoiau totul peste noapte. Atunci când producția nu era consistentă, se apela la trucuri pentru a-l mulțumi pe fostul conducător. Astfel, într-una din vizite, țăranii au înlocuit cartofii mici cu unii mari.

„A fost o perioadă foarte scurtă când putem spune că am avut o producţie impresionantă de grâu şi când am fost numiţi «grânarul Europei» însă acest lucru se întâmpla între cele două războie când se lucra cu coasa şi secera. Când nemţii au început să facă maşini agricole, noi am rămas mult în urmă deoarece nu puteam ţine pasul lucrând pământul manual.

Producţia era cam de cinci tone de grâu la hectar. Altădată era mult mai mare. Eu acum produc şapte tone de grău la hectar şi asta datorită tehnologiei care a avasat foarte mult”, spune Dimitrie Muscă, care a fost preşedintele CAP din Pecica, apoi din Curtici.