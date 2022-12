A făcut istorie pe scenele lumii cu Al Bano și Gloria Gaynor, dar românii o știu pentru „Ani de Liceu”: Stela Enache are o poveste fascinantă

Pe timpuri, Stela Enache era una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară, iar mulți melomani îi ascultă melodiile și în ziua de astăzi.

Stela Enache este cunoscută, în mod deosebit, pentru melodia „Ani de Liceu”, coloana sonoră a filmului Liceenii, cu Ștefan Bănică Jr. și Oana Sârbu, în rolurile principale.

Totuși, artista era iubită încă de dinainte de acest film și a avut ocazia de a împărți scena cu cele mai mari nume din muzica internațională.

Stela Enache a fost făcută pentru muzică

Stela Enache, născută sub numele de Steriana Aurelia, s-a căsătorit cu Florin Bogardo, celebrul compozitor, la vârsta de 21 de ani. Înainte de asta, ea a urmat cursurile Conservatorului.

Provenea dintr-o familie de muzicieni, fiind verișoara lui George Enache, iar asta a ajutat-o, fără dar și poate, să urmeze cu ușurință un drum pe care-l știa deja atât de bine și care i se potrivea.

Sursele povestesc cum că Bogardo ar fi renunțat la o altă femeie, chiar în prag de căsătorie, pentru a intra într-o relație cu Stela Enache.

„Nu m-a cerut de soţie în mod convențional, mi-a trimis o scrisoare la trei zile după ce m-a cunoscut. Verigheta era pregătită pentru altă femeie, fosta lui logodnică, dar cu destinul şi cu Dumnezeu nu te poţi juca. El a venit la Mamaia, eu eram la festival, debutam atunci în 1971, el era la secţia compoziţie, eu eram la interpretare. Ne-am cunoscut datorită maestrului George Grigoriu şi a fost dragoste la prima vedere din partea lui.

Prima oară, mi-a cerut să-l însoțesc la ziua de naștere a poetei Ioana Diaconescu și am acceptat. Eu îl iubeam de multă vreme. Eram îndrăgostită de el şi de muzica lui. Colegele mele ştiau. În momentul în care m-am întors la facultate, venind din vacanţă, ca doamna Bogardo, nimeni nu a vrut să creadă. Norocul meu a fost că am avut o colegă de cameră care a fost martoră la acest eveniment și a confirmat”, a povestit, la un moment dat, Stela Enache.

Relația cu Florin Bogardo a ajutat-o să își desăvârșească menirea

De altfel, relația cu Florin Bogardo, considerat cel mai romantic compozitor, i-a adus artistei faima. 76 din cele peste 500 de melodii din repertoriul acesteia au fost compuse chiar de soțul ei.

Totuși, așa cum povesteam adineauri, aceasta provenea dintr-o familie în care muzica era vitală: „La toate întâlnirile din cadrul familiei, şi am fost o familie numeroasă, toţi cântam diverse melodii, ori la câte un instrument – tatăl meu cânta la vioară, iar eu, mică fiind, trebuia să fac la fel. Şi nu aşteptam să fiu rugată de două ori. Au observat că am ceva talent şi, la vârsta de 6 ani, părinţii, care făceau parte din Corul Sindicatelor, au contactat două personalităţi din domeniul muzical, pe domnii Miron Şoarec şi Ion Romanu.

Aceştia, după un mic examen, le-au dat „undă verde“ să studiez muzica. Am început cu pianul, la Şcoala de Muzică din Reşiţa. Când aţi urcat prima oară pe o scenă? Vă mai amintiţi ce melodie aţi interpretat? La 14 ani am debutat cu orchestra de muzică uşoară a Casei Sindicatelor cu melodia „House of The Rising Sun“ a formaţiei The Animals. Pe lângă muzică, am cochetat şi cu teatrul şi m-am pregătit pentru admitere încă din timpul liceului. Dar părinţii mei nu au fost de acord şi am optat pentru Conservator. Eram bine pregătită, absolvisem Şcoala de muzică şi Şcoala Populară de Artă, iar examenul de admitere la Conservatorul din Cluj a fost floare la ureche. Am intrat din prima”, spunea Stela Enache, despre începuturile ei în lumea muzicii.

Ulterior, artista a făcut mai multe turnee dincolo de granițele țării, iar ulterior a ajuns, alături de soțul ei, să cânte pe vase de croazieră. Se întâmpla în anul 1986.

A cântat pe aceeași scenă cu Gloria Gaynor, Jennifer Rush, The Platters sau Al Bano, însă românii o vor ține minte mereu pentru „Ani de Liceu”, piesa care se poate auzi chiar și acum, la fiecare sfârșit și început de an școlar, în toate centrele de învățământ din țară.