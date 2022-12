A descoperit o comoară pe câmp, după pregătirile de Crăciun: „M-am gândit să ies pentru o oră sau două pe furiș”

Nick Bateman, în vârstă de 53 de ani, din Burston, Norfolk, a făcut descoperirea pe un câmp pe care îl poreclise „dezamăgire”, după ce căutările regulate au scos la iveală „gunoaie”.

Inițial, s-a crezut că cercelul era medieval, dar o examinare mai atentă efectuată de un expert a arătat că era roman.

Bateman a făcut descoperirea pe un câmp din sudul Norfolk în ajunul Crăciunului.

„Făcusem toate lucrurile de Crăciun, așa că m-am gândit să ies pentru o oră sau două pe furiș”, a spus el.

„Nu a fost cel mai bun semnal din lume, dar am săpat în jos șapte până la 10 cm și am văzut ceea ce am crezut că este un capac de sticlă din metal auriu, dar când am curățat noroiul mi-am dat seama că am găsit aur și m-am scufundat în genunchi de neîncredere.”