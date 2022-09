A ajuns să predea la Harvard, dar nu a uitat niciodată România: românul care știe perfect „de ce ne pleacă tinerii buni”

Sergiu Hart este românul care, cu toate că a ajuns să predea la Harvard, nu a uitat niciodată România. Profesorul știe concret de ce tinerii aleg să plece din țara natală.

Sergiu Hart este un israelian cu origini române și este unul dintre cei mai cunoscuți matematicieni ai lumii. În cadrul mai multor universități din lume, Sergiu Hard a predat teoria jocurilor, o ramură a matematicii aplicate. În prezent, profesorul predă la Universitatea Ebraică din Ierusalim, fiind și directorul „Centrului pentru raționalitate”, instituție înființată chiar de el în anul 1991.

Profesorul coordonator al lucrării sale de doctorat intitulată „Teoria jocurilor de cooperare” a fost Robert Aumann, bărbatul care în anul 2005 reușea să câștige Premiul Nobel pentru importantele sale realizări în științele economice.

Născut în anul 1949 în București, Sergiu Hart a plecat la vârsta de 14 ani, alături de familie, în Israel. Acesta nu a uitat locurile sale natale și s-a reîntors în România, aducându-și cu drag aminte despre locurile în care a copilărit înainte de a pleca din țară.

„După 50 de ani de la plecarea din România, în 2014 m-am întors în țară cu întreaga familie, am văzut casa în care am locuit și am vizitat România. Primii ani de școală i-am făcut în România și pot spune că școala de atunci a fost foarte bună”, după cum povestea Sergiu Hart.