A 13-a pensie, confirmată oficial: cum se calculează, ce pensionari primesc bani de la stat în plus

Românii cu pensii mici nu sunt puțini deloc, iar aceștia întâmpină dificultăți semnificative în a-și achita facturile la utilități, coșul zilnic de cumpărături. Din acest motiv, autoritățile se străduiesc să le întindă o mână de ajutor suplimentară, pe lângă majorarea pensiilor de 1 ianuarie 2023.

În luna ianuarie a acestui an, românii cu pensii mici vor primi un bonus financiar ce a fost descris de unii ca o a 13-a pensie. Acesta nu se acordă de mai multe ori și doar o anumită categorie de pensionari se va bucura de el. Pe marginea subiectului, într-o intervenție la TVR 3, a vorbit purtătorul de cuvânt al PNL, încercând să insiste pe faptul că, deși vor crește pensiile uniform din punct de vedere procentual pentru toți românii, va exista o diferențiere între cei cu venituri mari și cei cu venituri modeste.

Informația momentului despre majorarea pensiilor în România

La momentul de față, în coaliția de guvernare, PNL dorește o repartizare a fondurilor către cei cu pensii foarte mici și cei cu pensii fabuloase. În același timp, este de acord că nu se poate implementa o majorare graduală din punct de vedere procentual, pentru că ar fi discriminare.

„Nu neapărat, gradual, toți românii au acest drept al creșterii pensiilor , dar evident că există o foarte mare diferență la modul de a suportă creșterea prețurilor din ultima vreme, rata inflației, energia, de către un pensionar de exemplu care în momentul de față are o pensie de 1500 de lei față de unul care are 5000 de lei pensie.

De aceea, în momentul de față un algoritm care să descrie niște praguri pentru aceste surplusuri, aceste beneficii sau aceste sume, one off cum le spun finanțiștii ar trebui să existe, pentru că aceste beneficii suplimentare de tip one off se pot acorda gradual, în funcție de cuantumul fiecărei pensii”, a explicat Ionuț Stroe la TVR 3.

Pentru că a existat totuși o diferențiere în cazul celor care au nevoie de bani în plus pentru a-și plăti facturile, se va introduce o a 13-a pensie, un ajutor unic.

„În cuantum s-ar putea că suma celui cu pensie mai mare să fie mai mare decât a celui oferită celui mai mic, dar în termeni reali cel cu pensie mai mică va fi cel mai ajutat. 6 procente dintr-o anumită suma s-ar putea să reprezinte mai mult decât 15 % dintr-o sumă mai mică”, a mai completat Ionuț Stroe. ”Calculele și datele tehnice le vom oferi după ce vom lua decizia în Coaliție, apropo de cât și cum vor crește pensile fiecărei categorii , în funcție de niște praguri pe care le putem fixă împreună și cred că, per ansamblu, toți pensionarii în momentul în care vom lua această decizie vor fi mulțumiți”, și-a manifestat optimismul oficialul PNL.