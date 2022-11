11 copii au ajuns la spital după ce au folosit o placă Ouija. Ce au descoperit doctorii când i-au consultat

Unsprezece copii au fost spitalizați după ce au leșinat după ce s-au jucat un joc ouija. Aceștia au fost găsiți pe un coridor de către profesorii lor de la Institutul Tehnic Agricol din Hato, Columbia.

Elevii au suferit vărsături violente și spasme musculare, despre care medicii au spus că s-au datorat unei intoxicații alimentare, a relatat Mirror.

Copiii, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, au fost transportați de urgență la Spitalul Manuela Beltrán, din districtul Socorro.

Ei se jucau cu o tablă ouija, o tablă pe care erau marcate litere, numere și cuvintele „da, nu, bună ziua și la revedere”.

Utilizatorii așează câte un deget pe o bucată mică de lemn sau de plastic în formă de inimă, numită planchette, iar aceasta le spune cuvinte sau fraze celor care participă. Este folosit cu scopul de a contacta morții.

Jose Pablo Toloza Rondón, primarul din Hato, a declarat că placa ouija face parte din anchetă.

El a spus: „Copiii erau leșinați, în momentul în care au fost găsiți aveau respirația tăiată. Nu este exclus să fi fost placa ouija, aceasta face parte din anchetă.

Alții spun că au consumat apă dintr-un recipient, alții că veneau de la o piscină și că li s-a dat ceva de mâncare.”

După intervievarea copiilor, s-a ajuns la concluzia că aceștia au băut apă din același pahar.

Juan Pablo Vargas Noguera, coordonator medical de urgență la Hospital del Socorro, a declarat: „Nu am găsit nimic. Am mers la El Hato și am găsit 11 pacienți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, cu vărsături, dureri abdominale și spasme musculare.