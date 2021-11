YouTube schimbă regulile jocului, din nou: de ce este o idee proastă pentru utilizatori

În urmă cu câteva zile, pentru o cauză nobilă, YouTube a anunțat că desființează funcția de dislike de pe cel mai popular serviciu de streaming de pe mapamond. Butonul va exista în continuare, dar va dispărea numărătoarea. Există multe părți proaste ale acestui concept.

De-a lungul existenței platformei YouTube, au existat mai multe mecanisme prin care îți puteai manifesta aprecierea sau lipsa de interes pentru clipuri. La început, au fost steluțele. Puteai vota cu un maxim de cinci steluțe pentru a atrage atenția asupra faptului că îți plăcea sau nu un clip.

Ulterior, s-a introdus varianta binară a aceluiași concept, butoanele de Like și Dislike. Astfel, porneai redarea unui clip, vedeai că are 10 like-uri și 25 de dislike-uri și putea să iei o decizie mai mult sau mai puțin informată vizavi de cât de bun este acel clip. Acum, se renunță și la dislike-uri, detaliu care, dintr-un punct de vedere, reduce la zero utilitatea like-urilor.

Nu vei mai ști clipurile proaste de pe YouTube

După o scurtă perioadă de teste, YouTube a decis să ascundă numărul de dislike-uri la clipurile pe care le vizionezi. În continuare, poți să apeși pe dislike atunci când nu-ți place un clip, butonul cu degetul mare orientat în jos, dar numărul acelor gesturi va fi disponibil doar pentru cei care au publicat clipul, atât.

Întregul argument din spatele acestei actualizări îl găsești pe blogul oficial al YouTube, dar ideea de bază este simplă. Serviciul vrea să reducă potențialul de hărțuire și presiune psihologică asociat acelei funcții, să descurajeze campaniile de dislike prin care grupuri masive de oameni își manifestă disprețul față de un clip sau persoana din spatele clipului. În consecință, teoretic, YouTube va deveni un spațiu mai inclusiv și respectuos, în care creatorii vor avea o probabilitate sporită să se simtă în siguranță și să aibă succes.

Partea proastă este că nu vei mai putea identifica clipurile cu adevărat proaste. În cazul în care vei căuta un tutorial să rezolvi o problemă, pornești un clip de 20 de minute și nu mai ai ocazia să-ți dai seama, prin prisma numărului de dislike-uri, că te uiți la un tutorial eronat, o informație greșită sau mincinoasă. Pe termen lung, cel mai probabil, se va dovedi ca fiind o idee proastă.