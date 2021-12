YouTube încheie anul cu un eveniment fără precedent: ce este ”Evadarea” din 2021

În fiecare an, cei de la YouTube au publicat o retrospectivă formată din cele mai populare clipuri de peste an. Având în vedere volumul de conținut urcat în fiecare secundă pe cea mai mare platformă de streaming de pe planetă, un efort similar ar fi imposibil în 2021. Din acest motiv, acum vor celebra finalul de an într-un alt fel.

După numeroase scandaluri și dezamăgiri din jurul clipurilor de tip YouTube Rewind, oficialii din spatele serviciului de streaming au decis să adopte un cu totul alt mecanism în cel de-al doilea an al pandemiei. Vor organiza un eveniment intitulat Escape 2021. Cel mai probabil, titlul este un fel de referință la ”Evadarea din 2021”, o recunoaștere a faptului că nu am trecut prin cel mai simplu an.

YouTube Escape 2021 – așa se termină anul

YouTube ar fi putut organiza o decernare de premii, online sau fizic, pentru a încheia 2021. În schimb, s-au orientat către o transmisiune interactivă de nu mai puțin de 24 de ore. Aceasta este programată pentru 16 decembrie, iar toate indiciile duc cu gândul la un eveniment live cu muzică și cel puțin invitat misterios.

Cei care se vor uita la transmisiune vor putea să participe la diverse provocări prin fereastra de chat. Conform YouTube, provocările respective se vor baza pe trenduri din ultimul an. Vei putea să răspunzi la o sumedenie de întrebări de tip trivia, dar nu este clar dacă vor exista și vreun fel de premii sau întregul mecanism interactiv este menit doar pentru a te ține în fața ecranului, fără să primești nimic la final.

În orice caz, YouTube Escape 2021 va fi transmis în Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Indoneză, Japoneză, Coreeană și Portugheză. Un efort pentru mandarină nu era justificat, pentru că YouTube, ca majoritatea serviciilor Google, nu sunt accesibile în China. Evenimentul va fi împărțit în trei capitole, pentru ca, în funcție de diferite fusuri orare de pe planetă, oamenii să aibă acces la conținut similar. Printre vedetele implicate în eveniment se numără BTS, Doja Cat, dar și YouTuberi îndrăgiți, precum Mark Rober, AyChristeneGames, Muselk, Jelle`s Marble Runs și LoFi Girl.