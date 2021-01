WhatsApp schimbă din nou schimbarea: cât timp vei mai putea să folosești aplicația

WhatsApp trece prin cea mai dificilă perioadă din istoria companiei. Valuri de utilizatori au migrat către Signal sau Telegram, iar compania deținută de Facebook încearcă să oprească trendul îngrijorător.

O schimbare a termenilor și condițiilor impusă de WhatsApp la începutul acestui an a creat foarte multă neliniște printre utilizatori unuia dintre cele mai populare servicii de chat. Totul a pornit de la o notificare pe care utilizatorii au primit-o in-app și prin care li s-a atras atenția că, dacă nu sunt de acord cu noile reguli, nu vor mai putea folosi WhatsApp după data de 8 februarie 2021.

Acea informare in-app a dat naștere unui val masiv de știri false, speculații și conspirații. Presiunea a fost atât de mare pe WhatsApp, iar numărul celor care au renunțat la serviciu atât de semnificativ, încât gigantul a revenit asupra deciziei. Schimbările vor intra în vigoare începând cu data de 15 mai, în loc de 8 februarie.

În același set de postări pe Twitter prin care a fost realizat anunțul inițial, oficialii din spatele aplicației de chat au ținut să menționeze că nu a existat niciodată intenția ca cineva să șteargă conturi de WhatsApp. Dintr-un punct de vedere, asta se înțelegea din postarea inițială.

Ca o notă de fundal, la fel cum cei de la WhatsApp au menționat în numeroase rânduri, schimbările vizate de noile reguli vizează exclusiv persoanele care interacționează cu conturi de WhatsApp Business. Ideea este că, fiind vorba de o aplicație deținută de Facebook, Zuckerberg & Co. au vrut să facă viața mai ușoară proprietarilor de afaceri. Astfel, dacă îți dădeai acordul în legătură cu noile schimbări, conversațiile tale cu conturi de WhatsApp Business puteau fi administrate la capătul celălalt al firului prin Facebook Pages Manager.

În același timp dacă interacționai cu o afacere prin intermediul WhatsApp, Facebook putea folosi acea interacțiune pentru a-ți servi reclame legate de serviciile pe care le oferă. Nu este cea mai ”confortabilă” schimbare, dar cu siguranță este mai puțin gravă decât a ajuns să se vehiculeze în mediul online.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.

