Europa are o șansă reală de a da cel mai mare producător de mașini electrice, autoturisme considerate viitorul în industrie. Tesla a dat tonul, dar e posibil să cedeze curând coroana.

Mașinile electrice sunt considerate viitorul în industrie. Cota de piață a vehiculelor care nu merg pe benzină și motorină crește simțitor de la o lună la alta. Tesla a fost și este încă un fel de Netflix al industriei atunci când vine vorba de modele electrice.

Dar un alt producător vine tare din spate. Vestea bună e că vine din Europa. Și e vorba de Volkswagen.

Volkswagen se pregătește să ”fure” coroana Tesla

Tesla e cunoscut drept constructorul care a putut să miște lucrurile în direcția dorită. Face mașini electrice de ani buni și i-a inspirat și pe alții. Doar că mulți analiști cred că ar trebui să se pregătească să cedeze prima poziție.

Analiștii UBS cred că 2022 va fi anul în care germanii îi vor detrona pe americani. Volkswagen a investit nu mai puțin de 35 de miliarde de euro – adică echivalentul a 42 de milioane de dolari în vehicule electrice. Și caută să arate că banii n-au fost aruncați pe fereastră.

”Tesla nu e doar despre mașini electrice, e într-o mare măsură și despre software. Ei chiar gândesc mașina ca pe un dispozitiv inteligent pe roți și fac progrese și spre condusul autonom. Dar da, putem rivaliza cu Tesla” – recunoștea Herbert Diess, CEO Volkswagen.

Ambiții enorme

Grupul german are ambiții mari: vrea să vândă mai bine de două milioane de mașini electrice până în 2025 și vrea să angajeze mii de experți IT care să se ocupe de partea de software. Are în plan chiar să lanseze propriul sistem de operare, care să se regăsească pe fiecare model nou lansat.

Constructorul auto are bani să-și îndeplinească scopul și mulți analiști cred că se descurcă într-un ritm mai rapid decât se estima. Poate lua fața altor producători precum Toyota (constructor care a urcat pe prima poziție în 2020 când vine vorba de modelele vândute) sau General Motors.

Sunt companii la fel de puternice care au investit la fel de mult în electrice. Dar se pare că nu pot pune probleme celor de la Tesla așa cum o pot face germanii de la Volkswagen.

”Suntem mai încrezători ca niciodată că VW va livra o combinație unică de creștere în volum a pieței și poate ajunge cel mai mare producător mondial de electrice, împreună cu Tesla, chiar de anul viitor” – spune Patrick Hummel, analist UBS.

Putere pe termen lung

VW deține în portofoliu mărci importante ca Porsche, Audi, Skoda și Seat. Are cu ce urca în clasamentul producătorilor de electrice. În 2020, grupul a vândut peste 231.000 de mașini electrice, aproape jumătate din vânzările americanilor de la Tesla.

Dar poate recupera extreme de rapid. 2020 a adus o creștere a electricelor în portofoliul VW de 214%. Creșterea rapidă va fi datorată și faptului că germanii se pregătesc să lanseze pe piață, până în 2022, nu mai puțin de 70 de modele electrice – din toate mărcile pe care le deține.

E vorba de SUV-uri și modele sedan, practic modele care să acopere toate nevoile și cerințele consumatorilor.

Până în 2025, analiștii UBS se așteaptă ca VW să vândă 2,6 milioane de vehicule electrice. Tot până atunci, Tesla ar urma să ajungă doar la 2,3 milioane de modele alimentate cu baterii electrice. Toyota ar urma să fie pe locul al treilea – 1,3 milioane, urmată de Hyundai și Nissan – 1 milion și abia apoi General Motors – undeva la 800.000 de modele electrice.

Volkswagen mai are un avantaj deloc de ignorat. E vorba de platforma modular MEB, unde se face ș modelul ID.3. Îi ajută pe germani să țină costurile jos și să producă, în același timp, multe modele. În acest moment, spre exemplu, Volkswagen plătește cu aproximativ 4.000 de euro mai mult pentru a produce un ID.3 electric decât un Golf pe benzină și motorină.

Dar datorită faptului că bateriile electrice încep deja să aibă costuri mai mici, această diferență nu va mai exista până în 2025.

Volkswagen, așadar, vine tare din spate. Și Tesla are toate motivele să se teamă.

Unde se impune, totuși, Elon Musk

Răspunsul e simplu: când vine vorba de încrederea investitorilor. În ciuda creșterii acțiunilor grupului german, Volkswagen încă valorează mai puțin decât Tesla. Grupul european are o capitalizare de piață de 133 de miliarde de dolari, în vreme ce americanii bifează nu mai puțin de 680 de miliarde de dolari.

Diferența e justificabilă prin prisma faptului că americanii au reușit deja să țină costurile jos atunci când vine vorba de baterii, software și marja de profit. Volkswagen merge cu volume mari și marje mici. La Tesla e invers.

Este fix ceea ce vrea să recupereze acum grupul german: investiții mai mari în software și oameni cu experiență în zona IT. Lucruri pe care Tesla le are de multă vreme.

Când vine vorba de condus autonom, spre exemplu, Tesla conduce detașat și o va mai face și-n următorii ani.

Mulți investitori cred că Tesla poate capitaliza puternic din acest punct de vedere. Oferă și acum actualizări de la distanță pentru mașinile sale, dar mai poate adăuga ceva în curând și anume un sistem bazat pe abonament pentru clienții care-și doresc să aibă parte și de condus autonom. Totul se face, așadar, din soft.

Germanii de la Volkswagen sunt mai tradiționali când vine vorba de așa ceva și încă n-au ajuns la un asemenea nivel.

Iar faptul că Tesla oferă abonamente pentru diverse funcții ale mașinii reprezintă cam două treimi din potențialele câștiguri pe această zonă – adică undeva la 400 de miliarde de dolari.

Tesla e cunoscută pentru faptul că produce mașini electrice de ani buni. Dar în curând poate deveni chiar și una dintre cele mai valoroase companii de software ale lumii în industria auto.

Cursă strânsă

Volkswagen și Tesla au ambiții mari în a domina piața de mașini electrice, dar acest lucru depinde într-o mare măsură de abilitatea fiecărui constructor de a fi ca celălalt.

Volkswagen trebuie să recupereze rapid pe partea de software. Germanii au anunțat deja că fac pași în direcția asta: primele update-uri wireless vor fi pentru noul model ID.3, chiar în această vară.

În același timp, Tesla trebuie să se uite atent în ograda germanilor și să vadă cum poate să vândă milioane de mașini anual. Sunt estimări că Tesla va atinge milionul de mașini vândute în 2022 și va ajunge să vândă 5 milioane de unități până în 2030.

Ar face bine să accelereze spre acolo..

Piața de mașini electrice se dezvoltă extrem de rapid, iar bătălia dintre Volkswagen și Tesla se anunță aprigă. Analiștii UBS cred că, la nivel global, cota de piață a electricelor va fi de 20% în 2025 și de 50% în 2030.

Tesla e un nume asociat cu inovația, iar Volkswagen are o etichetă de clasic.

Doar că suntem în era tehnologiei. Astfel de separări nu mai există.