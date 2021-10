Volkswagen, ca după război: ce s-a întâmplat la cea mai mare fabrică a grupului bavarez

Piața de autoturisme începe să fie din ce în ce mai grav lovită de penuria de semiconductori. În fiecare zi, apar noi informații legate de producători importanți care întrerup producția. Volkswagen s-ar putea număra printre cei care suferă totuși cel mai mult.

Volkswagen a produs în acest an doar 300.000 de vehicule la principala sa uzină, din orașul Wolfsburg. Deși s-ar putea la prima vedere să ți se pară o valoare fabuloasă, realitatea este una mult mai tristă. Nu a mai produs atât de puține autoturisme din 1958, la mai puțin de un deceniu după Al Doilea Război Mondial.

Volkswagen se confruntă cu un dezastru

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă 300.000 de vehicule pentru un titan precum Volkswagen, merită să reții că media de vehicule pe an în deceniul premergător pandemiei a fost de 780.000 de mașini pe an. În 2018, optimismul era atât de mare printre șefii gigantului, încât au anunțat că vor să crească producția la un milion pe an.

Problemele cu care se confruntă Volkswagen nu țin atât de mult de pandemie sau de îmbolnăvirea muncitorilor, ci de aprovizionarea cu semiconductori, cipuri și diverse componente electronice. În consecință, în 2020, producția a fost de aproape 500.000 de vehicule. La finele acestui an, producția va fi semnificativ mai mic decât atât.

Cei de la Volkswagen și-au recunoscut anterior dezastrul într-un comunicat și au insistat asupra faptului că vor avea un deficit de producție de sute de mii de vehicule, din cauza lipsei semiconductorilor. Anunțul nu a venit ca un șoc, având în vedere că aceleași probleme sunt întâmpinate de producătorii de automobile din întreaga lume și care, potrivit companiei, vor dura până în 2022, dacă nu mai târziu.

În urmă cu aproximativ o săptămână, un purtător de cuvânt al grupului VW a menționat că se fac eforturi pentru a spori productivitatea fabricii din Wolfsburg și de a facilita tranziția la producția de autoturisme electrice.