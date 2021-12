Vinul românesc, mai profitabil ca niciodată: sumele care îți arată că românii sunt foarte buni la asta

Piața românească de vin se află într-o continuă expansiune de aproximativ un deceniu, dar 2021 are toate șansele să fie cel mai profitabil din istoria domeniului. Valorile generate de vinurile românești sunt mai mari ca niciodată.

KeysFin a publicat un studiu referitor la piața românească de vin, iar concluziile sunt surprinzătoare. În doar un an, cifra de afaceri aferentă acestui domeniu din România se va bucura de o creștere de 20%. De la un nivel de 1,7 miliarde de lei în 2020, până în ultima zi a acestui an, va depăși pragul de 2 miliarde. Comparativ cu alte țări din UE, țara noastră are cel mai mare avans anual estimat al producției de vin din întregul bloc comunitar.

Vinul românesc, o afacere de miliarde

Nici primul an al pandemiei nu a fost foarte problematic pentru industria viticolă autohtonă. În 2020 s-a înregistrat un regres doar 1,5% față de 2019, ca în 2021 creșterea să fie de aproximativ 20%. Dacă te uiți și mai mult în urmă, piaţa de vin locală a ajuns la ora actuală cu 24% peste nivelul din 2015 şi cu 64% mai mare decât în 2010, România având cel mai mare avans anual estimat al producţiei de vin din UE în anul 2021.

„Pentru anul 2021 estimăm un avans de peste 20% şi chiar depăşirea unui maxim istoric atins în 2017, de peste 2 miliarde de lei, conform datelor Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului. În ciuda scăderii producţiei de vin la nivel mondial din 2021, piaţa vinului din România este estimată să înregistreze cel mai mare avans procentual dintre statele europene şi astfel să rămână al VI-lea producător de vin din UE”, a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin.

În cazul în care crezi că știi deja majoritatea producătorilor autohtoni de vin, merită să ai în vedere că în România existau anul trecut 596 de companii care aveau ca obiect de activitate producția de vinuri și/sau cultivarea de struguri, cu 0,8% mai multe raportat la 2019 și în creștere cu nu mai puțin de 41% față de 2010.

Liderul autohton în materie de vinuri este Cramele Recaș S.A., cu o cotă de 11,6% din piață și o cifră de afaceri de 201 milioane de lei. ”Clasamentul este completat de Jidvei SRL Filiala Alba (jucător care a înregistrat în 2020 cea mai mare scădere anuală din Top 5, de 25%, ajungând astfel la o cotă de 8,4% din total), Cotnari SA (8,2% din total), Crama Ceptura SRL (care a înregistrat cea mai mare creştere procentuală din Top 5 şi a ajuns la o cotă de piaţă de 7,2%) şi Zarea SA (6,4% din total în 2020)”, arată analiza.

Dacă ne uităm la nivelul întregii Uniunii Europene, discutăm de o scădere destul de mare a producției în 2021 comparativ cu 2020. ”Sunt preconizate scăderi anuale în topul celor mai mari producători de vin din UE: Italia (44,5 milioane hectolitri, cu o scădere de 9%), Spania (35 milioane hectolitri, cu o scădere de 14%) şi Franţa (34,2 milioane hectolitri, cu o scădere de 27%). De cealaltă parte, potrivit estimărilor, ţările care vor înregistra creşteri în 2021 faţă de anul anterior vor fi: Germania (al patrulea producător european, cu 8,8 milioane hectolitri şi o creştere de 4%), Portugalia (6,5 milioane de hectolitri şi o creştere de 1%) şi România (al şaselea producător european, cu 5,3 milioane hectolitri, respectiv cel mai important avans estimat din UE în 2021, de 37%)”, atrag atenția oficialii din spatele studiului.