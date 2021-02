Viitorul streamingului de jocuri sună din ce în ce mai bine: peste 100 de jocuri ajung pe Google Stadia

Google Stadia este o platformă de streaming care începe să sune din ce în ce mai bine, în cazul în care te gândești să petreci un pic de timp în jocurile tale preferate.

În urmă cu aproximativ o săptămână, cei de la Google au anunțat că închid toate studiourile responsabile de producția de conținut original pentru Stadia. Vestea nu a fost privită cu ochi buni, iar percepția generală era că gigantul din Mountain View începe să devină sceptic în ceea ce privește viitorul streamingului de jocuri. Acum, a devenit evident că nu este deloc așa.

Până la finele lui 2021, Google a anunțat că va introduce peste 100 de jocuri în Stadia pe care le vor putea experimenta toți abonații pe o varietate foarte mare de platforme. Lista include Half-Genie Hero Ultimate Edition și Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut, două titluri la care vei avea acces începând cu 23 februarie. ”It came from space and ate our brains” se lansează pe 2 martie, în timp ce Fifa 21 va ajunge pe platformă începând cu 17 martie. Kaze and the Wild Masks – 26 martie, Judgement – 23 aprilie. În următoarele luni ar trebui să se lanseze și Killer Queen Black, Street Power Footbal sau Hellpoint, deși nu avem date de lansare pentru ele.

În ceea ce privește disponibilitatea jocurilor cu buget mare pe Google Stadia, oficialii gigantului din Mountain View au promis că ar trebui să vedem Far Cry 6, Riders Republic și Hello Engineer în 2021 pe același serviciu de streaming dedicat jocurilor.

În final, singurul lucru care s-a schimbat în ultima săptămână este că Google Stadia nu va mai oferi titluri exclusive, nu vei avea un motiv expres de a te abona la serviciu. Pe de altă parte, nu știu dacă acest detaliu contează foarte mult, în cazul în care ai totuși parte de jocuri populare, pe care gamerii și le doresc.