Tehnologia din spatele realității augmentate devine din ce în ce mai sofisticată în fiecare zi. Iată ce poți să faci chiar și tu, pe Snapchat, cu realitatea augumentată.

Ca un exemplu convingător al AR, nu căuta mai departe de dezvoltatorii independenți care creează filtre pentru Snapchat și TikTok.

Redditor u/AR_MR_XR posts a very impressive Snapchat AR filter from creator and developer Kavin Kumar. Notice how the program knows to turn this person’s body into a skeleton when they lift up their shirt. pic.twitter.com/rasvRHwYiJ

— Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) September 16, 2021