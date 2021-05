VIDEO Poate cel mai spectaculos joc de pe iPad este un RPG de top: Divinity Original Sin 2

Dacă ai așteptat de mult timp să pui mâna pe un RPG care să-ți crească adrenalina pe ecranul tabletei tale Apple, Divinity: Original Sin 2 tocmai a fost lansat pentru iPad.

S-ar putea să fie prima oară când un titlu de top, cu buget mare, considerat AAA, să fie portat pe iPad într-o manieră cât se poate de apropiată de cea pe care ai experimentat-o la un moment dat pe PC sau console. Acest efort semnificativ a fost investit în Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition. Trecând peste titlul exagerat de lung care nu ar încăpea pe o carcasă de DVD, este de apreciat faptul că te poți bucura de o asemenea experiență pe o tabletă, chiar și dacă este improbabil să ajungă pe un gadget cu Android.

Nu contează dacă ai un iPad sau iPad Pro, cu condiția să fie din ultimii ani. Dacă te bucuri de un astfel de gadget, vei putea experimenta unul dintre cele mai bine cotate RPG-uri ale ultimilor ani. Jocul are deja o vechime destul de mare, pe alte platforme, pe PC fiind lansat în 2017, dar partea grafică a ecuației este una cât se poate de impresionantă, după cum se poate vedea și în clipul de mai jos.

Pe de altă parte, dacă nu ai un iPad sau PC cu Windows, îl poți experimenta și pe Switch, MacOS, Xbox One sau PS4. Apropo de interacțiunea cu console, dacă ai și un PlayStation în casă, poți folosi controllerul de la un PlayStation 4 sau 5 pentru a te juca Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition pe iPad.

Dezvoltatorul Larian Studios este foarte mândru de rezultatul efortului de portare din spatele acestei creații și, din câte se pare, a fost creat de la zero cu API-uri Apple Metal, pentru a profita la maxim de hardware-ul tabletelor ieșite din Cupertino. Jocul are nevoie de un iPad din 2018 sau mai nou pentru a-l experimenta la calitate maximă, cu până la 60 de cadre pe secundă dacă ai un iPad din 2021 cu M1. Dacă vrei să te joci cu un prieten, o poți face în modul split screen, amândoi pe același ecran pentru o experiență cooperativă pe care nu am mai văzut-o pe tablete. Prețul din AppStore este de 25 de dolari.