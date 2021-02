VIDEO Netflix aduce Dota 2 pe micile ecrane și lansarea e programată deja pentru martie

Netflix se pregătește pentru lansarea globală a unei noi serii de anime bazate pe jocul multiplayer online al lui Valve, Dota 2.

Serialul din opt episoade este intitulat Dota: Dragon’s Blood și este programat să fie disponibil pentru streaming în toată lumea pe 25 martie.

Trailerul serialului marca Netflix poate fi văzut mai jos

În ceea ce privește povestea, îl avem aici ca personaj principal pe Davion. El este un renumit cavaler care se luptă cu dragoni, fiind decis să curețe pământul de acest flagel. Davion ajunge să fie implicat în evenimente cu mult mai ample decât și-ar fi putut imagina vreodată, asta după ce întâlnește un vechi eldwurm extrem de puternic (o rasă de dragoni). În parcursul său o cunoaște și pe nobila prințesă Mirana, care se află în propria sa misiune secretă.

Dragon’s Blood a fost dezvoltat sub conducerea lui Ashley Edward Miller, scenarist și producător care a lucrat anterior la X-Men: First Class, Thor și Terminator: The Sarah Connor Chronicles. A fost desenat și animat de Studio MIR, cunoscut pentru The Legend of Korra și Netflix’s Voltron: Legendary Defender, care prezintă lucrări de artă în stilul anilor 80 similare cu Voltron original.

„Dota: Dragon’s Blood” va fi produs de același studio din spatele „Voltron: Legendary Defender”

Miller a spus într-o declarație, pentru Engadget: „Fanilor le va plăcea cum am imaginat universul DOTA 2 și am împletit o poveste epică, emoțională și orientată spre adulți despre unele dintre personajele lor preferate. Animația cinematografică, actoria și muzica sunt pur și simplu la un nivel superior și sunt recunoscător lui Valve pentru susținerea ambițiilor noastre creative”.

Ca referință, Dota 2 a fost lansat în 2013 drept sequel pentru Defens of the Ancients. Cu toate că în ultimii ani popularitatea sa a scăzut, Valve speră ca acest serial să crească interesul publicului pentru joc.