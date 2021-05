VIDEO Încă un joc clasic se reinventează după aproape 30 de ani, Zombies Ate My Neighbors

Dacă ai fost vreodată fascinat de jocurile clasice de acum câteva decenii, cel puțin unul dintre ele va fi adaptat pentru o nouă generație de gameri și console. Zombies Ate My Neighbors s-a lansat în 1993, dar îl vei putea juca în 2021.

Cei mai mulți dintre noi asociază Lucasfilm cu Star Wars sau Indiana Jones, dar Lucasfilm Games a avut mai mult de câteva jocuri memorabile în portofoliu. Printre ele se numără și Zombies Ate My Neighbors, un joc de aventură lansat în 1993 pe calculatoarele și consolele de la acea vreme cu o grafică absolut impresionantă, pe 16 biți.

Pentru că jocurile noi sunt amânate chiar și pentru câțiva ani, vezi exemplul Cyberpunk 2077 sau Skull and Bones, cei de la Lucasfilm Games s-au gândit să lanseze Zombies Ate My Neighbors într-o variantă modernizată pe 29 iunie. Noul vechi titlu va putea fi experimentat pe Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One și PC. Ca pachetul de divertisment să fie complet, îl vei putea experimenta împreună cu continuare Ghoul Patrol, lansată în 1994.

În ceea ce privește povestea jocului, aceasta nu va suferi nicio modificare. Zombies Ate My Neighbors s-a lansat între Day of the Tentacle și Star Wars: Tie Fighter, câteva titluri cu legături clare cu lung metraje din cinematografe. În Zombies Ate My Neighbors, respectiv Ghoul Patrol, vei intra în pielea protagoniștilor Zeke și Julie, în timp ce încerci să-ți aperi orașul de vampiri, monștri, bebeluși gigant, marțieni și, nu în ultimul rând, zombi și strigoi.

Grafica pare să fie în mare parte neschimbată, față de iterația de acum 28 de ani. Ce se schimbă este faptul că vei avea acces la un mecanism de salvare rapidă ca să te enervezi mai puțin, iar o serie de achievements sau performanțe în joc vor fi înregistrate pentru posteritate. Fanii titlului original se vor bucura de includerea în această ediție a unor unor interviuri cu dezvoltatorii originali, galerii de artă digitală și multe altele. Prețul de achiziție este de 15 dolari și se pare că va exista și pe disc, nu doar în format digital.